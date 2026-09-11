Новый удар РФ по Киеву: реактивный дрон попал в бизнес-центр, начался пожар

Днем 11 сентября в Киев произошло попадание реактивного дрона в РФ в офисное помещение, сообщили в Киевской городской военной администрации. Воздушная тревога продолжалась 20 минут, в течение которых в столице дважды раздавались взрывы. Между тем местные жители рассказали, что видели падение БпЛА и после этого над неуказанным районом поднялся дым. Какие последствия дневной волны обстрелов Киева?

Обновленная информация о последствиях дневной атаки российских реактивных дронов появилась в Telegram-канале КМВА в 12:56 11 сентября. Согласно данным военной администрации, был нанесен удар по зданию в Подольском районе столицы. Других подробностей, например, есть ли жертвы, не было.

Киевские власти предупредили граждан о воздушной тревоге, которая длилась около 25 минут — с 12:22 до 12:49. Уже через три минуты после сигнала появилось сообщение о работе ПВО над столицей и просьба к жителям укрыться. В серии сообщений КМВА указано, что в течение 25 минут произошло два ракетных удара: в результате первого погибли два человека, а второй — в Подольском районе.

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Обстрел Киева — КМВА о дневной атаке РФ 11 сентября Фото: Скриншот

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил удар в Подольском районе. Сообщается, что попадание произошло на уровне 4-го этажа: начался пожар, имеются разрушения. Также уточняется, что огонь перекинулся на соседнее здание. В 12:49 мэр написал, что во время российской атаки был поврежден автомобиль скорой помощи: врачи не пострадали. Чиновник не указал, в каком районе пострадала машина, но сообщение появилось после информации о ракетном ударе в Подольском районе.

Обстрел Киева — Кличко о дневной атаке РФ 11 сентября Фото: Скриншот

В местных пабликах около 12:40 писали о том, что российские дроны кружат над Борщаговкой, Жулянами, над микрорайонами "Житомирский" и "Академический", над Оболонью. Также есть размытая фотография небольшого столба дыма после падения БПЛА.

Обстрел Киева — что известно об атаках РФ 11 сентября

Фокус писал о первых последствиях обстрела Киева, о которых стало известно в полдень 11 сентября. Кличко сообщил, что реактивный дрон попал в АЗС. На видео с места событий — кадры масштабного пожара, разрушенное здание. В результате российского удара сразу погибли два человека, а затем ещё один киевлянин скончался в больнице. Согласно обновлённым данным мэра, ранения получили восемь человек.

В ночь на 11 сентября РФ совершила очередную воздушную атаку на Киев. Российский дрон поразил многоэтажное здание: были разрушены балконы и окна с первого по девятый этаж, а на фасаде осталась черная полоса от первого до последнего этажа. Воздушные силы сообщили, что ночью россияне запустили 160 дронов различных типов, из них удалось сбить 138 (эффективность ПВО — 86%).

Напоминаем, что накануне, 10 сентября, произошел очередной обстрел Киева, и в результате удара реактивных дронов загорелись бизнес-центр и жилой дом в двух районах столицы.