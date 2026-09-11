Россияне атаковали Украину дронами: в Киеве загорелась многоэтажка, есть пострадавшие (видео)

В Военно-воздушных силах Украины сообщают, что ВС РФ запустили по Украине более 160 БПЛА различных типов. 138 из них были сбиты или подавлены. Однако имеются случаи попаданий по жилым домам.

В Киеве и Запорожье россияне обстреляли многоэтажные дома. В Киевской области — повторно атаковали спасателей после удара по складскому помещению. Фокус собрал всю известную информацию о последствиях.

В Киеве в результате российского обстрела вспыхнул пожар в многоквартирном доме в Днепровском районе. Горел фасад здания с 1-го по 5-й этажи, а также квартира на втором этаже.

"Сотрудникам экстренных служб удалось спасти 7 человек, еще 7 — передали в машины скорой помощи для оказания дальнейшей помощи", — сообщили в ГСЧС.

В Оболонском районе в результате вражеской атаки возник пожар в одноэтажном складском здании.

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В 23:53 пожар был потушен. Пострадавших не было.

Ночью россияне атаковали складские помещения в Киевской области. В результате ударов в Бучанском районе возник пожар.

Фото: ГСЧС

последствия обстрела в Киевской области Фото: ГСЧС

Во время тушения пожара противник нанес повторный удар. Несмотря на опасность, спасатели продолжили работу.

Кроме того, в результате ночной атаки россиян в Запорожье пострадали мать и сын. Ранения получили 32-летняя женщина и её 10-летний сын.

Россияне обстреляли многоэтажный дом в Запорожье Фото: ГСЧС

​В городе повреждена крыша девятиэтажного жилого дома, также зафиксировано попадание в торговый центр и пожар в офисном помещении.

"Ликвидация последствий затруднялась постоянной угрозой повторных ударов — пожарные были вынуждены прерывать работу и укрываться. Все пожары ликвидированы. На местах работали экстренные службы города", — сообщили в ГСЧС.

В Воздушных силах Украины утром сообщили, что в ночь на 11 сентября (с 18:00 10 сентября) противник атаковал S8000 "Бандероль" (из Белгородской области РФ) и 161 ударный БПЛА типа Shahed (в т. ч. реактивные), "Гербера", дроны-имитаторы типа "Пародия" со следующих направлений: Орел, Курск, Приморско-Ахтарск — РФ, ТОТ Донецк, Гвардейское — ТОТ АР Крым.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00, системами противовоздушной обороны было сбито или подавлено 138 вражеских БПЛА.

Зафиксировано попадание средств воздушного удара противника по 19 точкам, а также падение обломков сбитых целей в трёх точках.

Напомним, что "Фокус" сообщал о пожаре, возникшем в результате вражеских ударов в Гостомеле Киевской области.

Вечером в Киеве оккупанты нанесли удар по бизнес-центру, в результате чего возник крупный пожар. Беспилотники упали на многоэтажные дома в двух районах столицы.