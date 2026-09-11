Росіяни атакували Україну дронами: у Києві спалахнула багатоповерхівка, є постраждалі (відео)

У Повітряних силах України повідомляють, що ЗС РФ запустили по Україні понад 160 БПЛА різних видів. 138 з них було збито або подавлено. Але є влучання по житлових будинках.

В Києві та Запоріжжі росіяни поцілили у багатоповерхівки. На Київщині – повторно атакували рятувальників після удару по складському приміщенню. Фокус зібрав все, що відомо про наслідки.

У Києві внаслідок російської атаки почалась пожежа у багатоквартирному будинку в Дніпровському районі. Горів фасад будинку з 1 по 5 поверхи а також квартира на другому поверсі.

"Надзвичайникам вдалось врятувати 7 людей, ще 7 — передали до карет швидкої, для подальшої допомоги", — зазначили у ДСНС.

В Оболонському районі через ворожу атаку виникла пожежа у одноповерховій складській будівлі.

О 23:53 пожежу ліквідували. Обійшлося без постраждалих.

Видео дня

Вночі росіяни атакували складські приміщення на Київщині. Внаслідок ударів виникла пожежa у Бучанському районі.

Фото: ДСНС

наслідки обстрілу на Київщині Фото: ДСНС

Під час гасіння ворог завдав повторного удару. Попри небезпеку, рятувальники продовжили роботу.

Також внаслідок нічної атаки росіян було травмовано матір та сина у Запоріжжі. Поранені 32-річна жінка та її 10-річний син.

Росіяни поцілили у багатоповерхівку в Запоріжжя Фото: ДСНС

​У місті пошкоджено дах дев'ятиповерхового житлового будинку, також зафіксовано влучання в торговельний центр та пожежу в офісному приміщенні.

"​Ліквідація наслідків ускладнювалася постійною загрозою повторних ударів — вогнеборці були змушені переривати роботу та переходити в укриття. ​Усі пожежі ліквідовано. На місцях працювали екстрені служби міста", — повідомили у ДСНС.

У Повітряних силах Україні на ранок розповіли, що у ніч на 11 вересня (з 18:00 10 вересня) противник атакував S8000 "Бандероль" (із Білгородської області РФ) та 161 ударним БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське — ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною було збито, або подавлено 138 ворожих БпЛА.

Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 19 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.

Нагадаємо, Фокус повідомляв про пожежу, яка виникла внаслідок ворожих ударів в Гостомелі на Київщині.

У Києві ввечері окупанти завдали удару по бізнес-центру, внаслідок чого виникла масштабна пожежа. Безпілотники впали на багатоповерхові будинки у двох районах столиці.