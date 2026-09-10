Росія завдала удару по складах у Гостомелі: над містом здіймається вогняний стовп, очевидці повідомляють про вибухи

Увечері 10 вересня внаслідок атаки ворожих дронів у Гостомелі було зафіксовано їхні влучання, після чого спалахнула масштабна пожежа.

У мережі публікують кадри пожежі, а місцеві мешканці кажуть, що чули звуки, схожі на повторний вибух. Влада не підтверджує інформацію про вибухи, проте проінформувала про атаку дронів. Зокрема, у Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що в Бучанському районі внаслідок ворожої атаки БПЛА сталася пожежа у складській будівлі.

"На місці працюють рятувальники ДСНС, які ліквідують пожежу. Інформація щодо площі загоряння, а також щодо загиблих і постраждалих уточнюється", — заявили в ОВА, закликавши людей перебувати в укриттях під час тривоги.

Life.Kyiv.ua повідомляє, що пожежу видно з різних точок поблизу Гостомеля, та застерігає, що наближатися до місця пожежі небезпечно. Рятувальники поки що не оприлюднили жодної інформації.

Видео дня

Паблік "Київ. Головне" з посиланням на власні джерела повідомляє, що горять склади з соняшниковою олією. Офіційного підтвердження цієї інформації поки що теж немає.

Фото: Соцмережi

Ворог продовжує атакувати Київську область дронами. За минулу добу внаслідок терористичних атак пошкоджено 32 об’єкти (у тому числі 26 приватних будинків і складів), постраждали троє людей. Найбільших руйнувань зазнали Фастівський та Бучанський райони.

У Києві ввечері окупанти завдали удару по бізнес-центру, внаслідок чого виникла масштабна пожежа. Безпілотники впали на багатоповерхові будинки у двох районах столиці.

Нагадаємо, ЗС РФ завдали удару по центру Павлограда, в результаті чого загинули 5 осіб, понад 65 отримали поранення. Також були завдані удари по заводу "Олейна" у Дніпрі та по складу продуктів у цьому ж місті.

Крім того, повідомлялося, що напередодні у столиці стався вибух у дев'ятиповерховому будинку в Дніпровському районі, внаслідок чого загинула жінка.