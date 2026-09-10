Росія завдала удару по складах у Гостомелі: над містом здіймається вогняний стовп, очевидці повідомляють про вибухи
Увечері 10 вересня внаслідок атаки ворожих дронів у Гостомелі було зафіксовано їхні влучання, після чого спалахнула масштабна пожежа.
У мережі публікують кадри пожежі, а місцеві мешканці кажуть, що чули звуки, схожі на повторний вибух. Влада не підтверджує інформацію про вибухи, проте проінформувала про атаку дронів. Зокрема, у Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що в Бучанському районі внаслідок ворожої атаки БПЛА сталася пожежа у складській будівлі.
"На місці працюють рятувальники ДСНС, які ліквідують пожежу. Інформація щодо площі загоряння, а також щодо загиблих і постраждалих уточнюється", — заявили в ОВА, закликавши людей перебувати в укриттях під час тривоги.
Life.Kyiv.ua повідомляє, що пожежу видно з різних точок поблизу Гостомеля, та застерігає, що наближатися до місця пожежі небезпечно. Рятувальники поки що не оприлюднили жодної інформації.
Паблік "Київ. Головне" з посиланням на власні джерела повідомляє, що горять склади з соняшниковою олією. Офіційного підтвердження цієї інформації поки що теж немає.
Ворог продовжує атакувати Київську область дронами. За минулу добу внаслідок терористичних атак пошкоджено 32 об’єкти (у тому числі 26 приватних будинків і складів), постраждали троє людей. Найбільших руйнувань зазнали Фастівський та Бучанський райони.
У Києві ввечері окупанти завдали удару по бізнес-центру, внаслідок чого виникла масштабна пожежа. Безпілотники впали на багатоповерхові будинки у двох районах столиці.
Нагадаємо, ЗС РФ завдали удару по центру Павлограда, в результаті чого загинули 5 осіб, понад 65 отримали поранення. Також були завдані удари по заводу "Олейна" у Дніпрі та по складу продуктів у цьому ж місті.
Крім того, повідомлялося, що напередодні у столиці стався вибух у дев'ятиповерховому будинку в Дніпровському районі, внаслідок чого загинула жінка.