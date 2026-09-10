РФ вдарила по продуктових складах у Дніпрі: у місті масштабна пожежа (відео)

О 18:16 у Дніпрі пролунала серія вибухів, а незабаром мешканці міста помітили величезний чорний і густий стовп диму.

Ця атака стала третьою для обласного центру за 10 вересня. Ворог завдав удару по продуктових складах, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

Інформація про постраждалих уточнюється.

Тим часом у місті триває ліквідація наслідків нападу на олійно-екстракційний завод "Олейна". Підприємство зазнало серйозних пошкоджень і призупинило роботу.

За словами мера міста Бориса Філатова, ворог атакував завод, що розташований практично в центрі Дніпра, за допомогою "Бандеролями".

В області сьогодні також є серйозні наслідки після ударів російських терористів. Збройні сили РФ атакували Павлоград. Там горять автомобілі, торгові павільйони та магазин. Місцеві жителі повідомляють про удар по ТРЦ "Гуллівер".

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Наразі відомо вже про чотирьох загиблих і понад 60 поранених, у тому числі двох рятувальників.

Нагадаємо, окупанти вдруге за добу атакували ТРЦ "Мануфактура" у Сумах.

Також повідомлялося, що сьогодні вдень росіяни завдали удару по АЗС у Києві, коли там перебували люди.