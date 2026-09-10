Завод "Олейна" у Дніпрі призупинив роботу після ударів РФ: кадри наслідків

Вранці 10 вересня російські терористи знову завдали удару по олійно-екстракційному заводу "Олейна" у Дніпрі.

Через ворожу атаку підприємство призупинило свою роботу, повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на прес-службу американської компанії Bunge, яка володіє заводом.

Там підтвердили, що внаслідок ударів частина заводу зазнала пошкоджень.

"На щастя, жоден із працівників не постраждав. Наразі робота заводу призупинена. Ми й надалі стежитимемо за ситуацією та оцінюватимемо її подальший розвиток", — повідомили у компанії Bunge.

Мер Дніпра Борис Філатов емоційно відреагував на те, як ЗМІ подали інформацію про напад, написавши, що росіяни "обстріляли підприємство харчової промисловості":

"Усе місто бачить, куди потрапили ці кляті "Бандеролі". Це самий центр міста. … Усе місто бачить, що це — "Олейна". Підприємство, яке вже неодноразово обстрілювали. … Усі знають, що це американська власність, яка належить корпорації Bunge. … І навіть більше. Те, що знають небагато хто. Там ОСОБИСТО нещодавно був сенатор Блюменталь!!! … Але хлопцям начхати на американців, їхню власність і занепокоєння сенаторів. А ми наполегливо розповідаємо про абстрактні зруйновані "підприємства". Замість того, щоб залучити МЗС і кричати про це на весь світ".

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Пізніше він опублікував кілька фото, на яких видно, як на місці ударів працюють комунальні служби та важка техніка.

Комунальні служби ліквідовують наслідки нападу поблизу заводу Фото: Facebook/Борис Філатов

Фото: Facebook/Борис Філатов

Фото: Facebook/Борис Філатов

Фото: Facebook/Борис Філатов

Удар по заводу "Олейна": хронологія

Про атаку на завод стало відомо о 9:19. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Через дві години він уточнив, що загинули двоє людей, ще двоє отримали поранення.

У ДСНС повідомили, що, крім підприємства, загорілися 12 легкових автомобілів і два мікроавтобуси.

Рятувальники гасять техніку після прильоту по заводу Фото: ДСНС

Реакція МЗС України на удар по Дніпру

На удар по заводу "Олейна" у МЗС все-таки відреагували. Глава відомства Андрій Сібіга написав у Х, що Росія знову завдала удару по цивільному підприємству з виробництва соняшникової олії в Дніпрі, яке належить американському агропромисловому гіганту Bunge.

Він підтвердив загибель двох осіб, а також повідомив, що завод зазнав серйозних пошкоджень.

"Це не випадковість, а частина систематичної кампанії терору, яку Москва веде проти американського бізнесу та економічних інтересів США. Інцидент стався всього через кілька тижнів після нападу на інше підприємство, що належить американській компанії, у Сумській області", — зазначає міністр закордонних справ України.

За його словами, такі удари підкреслюють гостру необхідність посилення української системи ППО та нарощування тиску на російський режим, щоб змусити його припинити війну та перейти до реального дипломатичного врегулювання.

Компанія Bunge — один із світових лідерів агробізнесу, заснована ще в 1818 році. Сьогодні вона працює в понад 40 країнах і входить до четвірки найбільших світових трейдерів зерна та олійних культур. В Україні Bunge працює з 2002 року.

Окрім дніпровського заводу, компанія має потужності в Миколаєві, Вінниці та Харківській області, а також зерновий і олійний термінал у Миколаївському порту та мережу елеваторів.

Bunge інвестувала в українські активи понад 300 мільйонів доларів і створила близько 1400 робочих місць

Бренд "Олейна" з’явився у 1998 році і вже понад 25 років присутній в українських родинах.

Завод "Олейна" у Дніпрі вже зазнав нападу з боку росіян у січні 2026 року Фото: з відкритих джерел

5 січня 2026 року внаслідок удару по резервуару на підприємстві в Дніпрі стався витік 300 тонн масла.

Нагадаємо, 30 липня Росія за допомогою балістичної ракети знищила американський завод з виробництва дронів у Києві.

Також повідомлялося, що 3 вересня ЗС РФ атакували підприємство Beverages Ukraine, розташоване у Великій Дімерці Броварського району Київської області. Там виробляють напої Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes, Fuze Tea, соки Rich та енергетичні напої Burn.