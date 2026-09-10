Завод "Олейна" в Днепре приостановил работу после ударов РФ: кадры последствий

Утром 10 сентября российские террористы снова ударили по маслоэкстракционному заводу "Олейна" в Днепре.

Из-за вражеской атаки предприятие приостановило свою работу, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на пресс-службу американской компании Bunge, которая владеет заводом.

Там подтвердили, что в результате ударов была повреждена часть завода.

"К счастью, ни один из работников не пострадал. В настоящее время работа завода приостановлена. Мы продолжим следить за ситуацией и оценивать ее дальнейшее развитие", — сообщили в Bunge.

Мэр Днепра Борис Филатов эмоционально отреагировал на то, как в СМИ подали информацию об атаке, написав, что россияне "обстреляли предприятие пищевой промышленности":

"Весь город видит, куда попали гребаные "Бандероли". Это самый центр города. … Весь город видит, что это — "Олейна". Предприятие, которое обстреливали уже неоднократно. … Все знают, что это американская собственность, принадлежащая корпорации Bunge. … И более того. То, что знают немногие. Там ЛИЧНО был недавно сенатор Блюменталь!!! … Но пацакам пох@й на американцев, их собственность, и беспокойство сенаторов. А мы упорно рассказываем об абстрактных разрушенных "предприятиях". Вместо того чтобы подключать МИД и взывать об этом на весь мир".

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Позже он опубликовал несколько фото, где видно, как на месте ударов работают коммунальные службы и тяжелая техника.

Коммунальные службы убирают последствия атаки возле завода Фото: Facebook/Борис Филатов

Фото: Facebook/Борис Филатов

Фото: Facebook/Борис Филатов

Фото: Facebook/Борис Филатов

Удар по заводу "Олейна": хронология

Об атаке на завод стало известно в 9:19. О ней проинформировал глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа. Через два часа он сообщил, что погибли два человека, еще двое ранены.

В ГСЧС сообщили, что, кроме предприятия, загорелись 12 легковых автомобилей и два микроавтобуса.

Спасатели тушат технику после прилета по заводу Фото: ГСЧС

Реакция МИД Украины на удар по Днепру

На удар по заводу "Олейна" в МИД все же отреагировали. Глава ведомства Андрей Сибига написал в Х, что Россия вновь нанесла удар по гражданскому предприятию по производству подсолнечного масла в Днепре, принадлежащему американскому агропромышленному гиганту Bunge.

Он подтвердил гибель двоих человек, а также сообщил, что завод получил серьезные повреждения.

"Это не случайность, а часть систематической кампании террора, которую Москва ведет против американского бизнеса и экономических интересов США. Инцидент произошел всего через несколько недель после атаки на другое предприятие, принадлежащее американской компании, в Сумской области", — констатирует министр иностранных дел Украины.

По его словам, подобные удары подчеркивают острую необходимость усиления украинской системы ПВО и наращивания давления на российский режим, чтобы принудить его к прекращению войны и переходу к реальному дипломатическому урегулированию.

Компания Bunge – один из мировых лидеров агробизнеса, основана еще в 1818 году. Сегодня она работает более чем в 40 странах и входит в четверку крупнейших мировых трейдеров зерна и масличных культур. В Украине Bunge присутствует с 2002 года.

Кроме днепровского завода компания имеет мощности в Николаеве, Виннице и Харьковской области, а также зерновой и масляный терминал в Николаевском порту и сеть элеваторов.

Bunge инвестировала в украинские активы более 300 миллионов долларов и создала около 1400 рабочих мест

Бренд "Олейна" появился в 1998 году и уже более 25 лет присутствует в украинских семьях.

Завод "Олейна" в Днепре уже подвергался атаке россиян в январе 2026 года Фото: из открытых источников

5 января 2026 года в результате удара по резервуару на предприятии в Днепре произошла утечка 300 тонн масла.

Напомним, 30 июля Россия с помощью баллистической ракеты уничтожила американский завод по производству дронов в Киеве.

Также сообщалось, что 3 сентября ВС РФ атаковали предприятие Beverages Ukraine, расположенное в Великой Димерке Броварского района Киевской области. Там производят напитки Coca-Cola, Fanta, Sprite, Schweppes, Fuze Tea, соки Rich и энергетические напитки Burn.