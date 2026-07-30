Россия с помощью баллистической ракеты уничтожила американский завод по производству дронов в Киеве, — The Guardian

Во время ночного обстрела российская баллистическая ракета уничтожила киевский завод по производству дронов, принадлежащий американской компании. Предприятие производило высокоточные дальнобойные беспилотники.

Удар по заводу Terminal Autonomy, вероятно, стал первым случаем за время российско-украинской войны, когда РФ атаковала американский оборонный завод на территории Украины. Об этом 30 июля сообщило издание The Guardian.

Что известно об ударе по заводу

По данным СМИ, завод по производству дронов в Киеве был уничтожен в ходе ракетного обстрела в ночь на пятницу. Тогда РФ запустила по украинской столице баллистические ракеты, одна из которых попала в предприятие.

Информации о погибших в результате атаки не поступало. Ни сама компания, ни Министерство обороны Украины не ответили на запросы журналистов относительно удара, отправленные по электронной почте.

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Впервые об атаке сообщили российские СМИ, сославшись на Министерство обороны РФ в качестве источника. Хотя в сообщении не указывалось, что завод принадлежит американской компании, но упоминалось, что там работали "специалисты из украинско-американской компании". Российские СМИ даже указали, что завод выпускал, в частности, дроны AQ-400 Scythe и AQ-100 Bayonet.

Какие дроны выпускало предприятие

Завод Terminal Autonomy принадлежал американской корпорации, зарегистрированной в штате Делавэр. Лицо, знакомое со спецификой деятельности компании, рассказало, что предприятие производит высокоточные дроны для "глубоких ударов", оснащенные системами наведения, устойчивыми к российским средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Само название Terminal Autonomy связано с технологией, при которой на заключительном этапе полёта управление дроном переходит к искусственному интеллекту после подавления сигналов РЭБ.

"Мы применяем управляемые искусственным интеллектом беспилотные летательные аппараты-камикадзе и высокоточные боеприпасы, которые уже активно используются против объектов противника на линии фронта", — говорится на сайте компании, зарегистрированной в США в 2023 году.

В то же время эксперты отметили в комментариях изданию, что, по их мнению, россиянам безразлично, кому именно принадлежит предприятие. Подобные производственные объекты в любом случае остаются целями российских атак.

Напомним, в ночь на 30 июля РФ совершила очередную атаку на Киев с применением баллистических ракет, в результате чего в столице вспыхнули пожары.

Кроме того, после ракетного удара РФ по Киеву в ночь на 30 июля на Оболони загорелся легендарный рынок.