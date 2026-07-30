Росія балістикою знищила американський завод із виробництва дронів у Києві, — The Guardian

Під час нічного обстрілу російська балістична ракета знищила київський завод із виробництва дронів, що належить американській компанії. Підприємство виробляло високоточні далекобійні безпілотники.

Удар по заводу Terminal Autonomy, ймовірно, став першим випадком за час російсько-української війни, коли РФ атакувала американський оборонний завод на території України. Про це 30 липня повідомило видання The Guardian.

Що відомо про удар по заводу

За інформацією медіа, завод з виробництва дронів у Києві було знищено під час ракетного обстрілу у ніч на п'ятницю. Тоді РФ запустила по українській столиці балістичні ракети, одна з яких поцілила по підприємству.

Інформації про загиблих внаслідок атаки не надходило. Ані сама компанія, ані Міністерство оборони України не відповіли на запити журналістів щодо удару, надіслані електронною поштою.

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Вперше про атаку повідомили російські ЗМІ, посилаючись на Міністерство оборони РФ як джерело. Хоча у повідомленні не зазначалося, що завод належить американській компанії, але згадувалося, що там працювали "фахівці з українсько-американської компанії". РосЗМІ навіть вказало, що завод випускав зокрема дрони AQ-400 Scythe та AQ-100 Bayonet.

Які дрони випускало підприємство

Завод Terminal Autonomy належав американській корпорації, зареєстрованій у штаті Делавер. Особа, обізнана зі специфікою діяльності компанії, розповіла, що підприємство виробляє високоточні дрони для "глибоких ударів", оснащені системами наведення, стійкими до російських засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Сама назва Terminal Autonomy пов'язана з технологією, коли на кінцевому етапі польоту керування дроном бере на себе штучний інтелект після придушення сигналів РЕБ.

"Ми застосовуємо керовані штучним інтелектом безпілотні літальні апарати-камікадзе та високоточні боєприпаси, які вже активно використовуються проти об’єктів противника на лінії фронту", — йдеться на сайті компанії, зареєстрованої у США в 2023 році.

Водночас експерти зазначили у коментарях виданню, що вважають, що росіянам байдуже, кому саме належить підприємство. Подібні виробничі об'єкти все одно залишаються цілями російських атак.

Нагадаємо, у ніч на 30 липня РФ здійснила чергову атаку на Київ балістичними ракетами, внаслідок чого у столиці спалахнули пожежі.

Також після ракетного удару РФ по Києву у ніч на 30 липня на Оболоні загорівся легендарний ринок.