У Києві після ракетної атаки росіян горить легендарний ринок, — соцмережі (відео)

Після атаки росіян балістичними ракетами у Києві спалахнули пожежі. У мережі пишуть, що одна із них сталася на території легендарного ринку біля станції метро в Оболонському районі.

Місцеві Telegram-канали пишуть, що сильна пожежа охопила ринок "Почайна" (раніше "Петрівка"), що розташований неподалік від однойменної станції метро. Кадри займання поширили у мережі.

Пожежа на території ринку "Почайна" після ракетної атаки РФ

У мережі пишуть, що на території ринку масштабно палають торгові ряди. Однак офіційних підтверджень чи інших подробиць місцева влада на момент публікації не надавала.

Нагадаємо, що ринок "Почайна" вважається одним з найбільших книжкових ринків України. Зараз він поєднує книжковий базар, де збираються букіністи, речовий, господарчий та великий блошиний ринок.

Росіяни атакували столицю балістичними ракетами — що відомо

Варто зауважити, що перед цим міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв про перші наслідки ворожої атаки на столицю. Він зокрема писав, що пожежі здійнялися в Оболонському та Святошинському районах Києва. В обидвох районах займання було зафіксовано на територіях нежитлової забудови, інформував мер.

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Згодом Кличко повідомив, що у Святошинському районі сталося також займання у гаражному кооперативі. Інших подробиць щодо наслідків ворожого обстрілу місцева влада поки не розкривала.

У Київській міській військовій адміністрації також повідомили, що станом на 03:00 годину підтверджена загибель щонайменше однієї людини внаслідок атаки на столицю.

Варто зазначити, що увечері 29 липня Володимир Зеленський попередив про закінчення ворогом підготовки до здійснення масованої атаки по України.

Також про масований обстріл Росії найближчим часом попереджали моніторингові канали.