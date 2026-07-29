"В усіх регіонах зважайте сьогодні на сигнали тривоги": РФ підготувалася до масованого удару, — Зеленський

Українців закликають бути обережними цієї ночі та уважно ставитися до сигналів повітряної тривоги через підготовку ворога до нового масованого удару. Попередження стосується мешканців усіх регіонів.

Росіяни ще кілька діб тому завершили підготовку до здійснення нового масованого удару по Україні. Про це увечері 29 липня попередив президент Володимир Зеленський з посиланням на доповідь командувача Повітряних Сил ЗСУ Анатолія Кривоножка.

"Росіяни кілька діб тому підготувалися до масованого удару, і саме цієї ночі є висока вірогідність, що удар буде здійснено", — наголосив президент.

Зеленський також закликав мешканців усіх областей зважати до сигналів повітряної тривоги у ніч на 30 липня.

"Будь ласка, в усіх регіонах України зважайте сьогодні на сигнали повітряної тривоги та бережіть себе", — написав політик.

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Зеленський попередив про можливий масований обстріл РФ цієї ночі

Про загрозу нового масованого удару РФ по Україні також попередив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) при Раді національної безпеки і оборони (РНБО), лейтенант Андрій Коваленко.

"Уважно до тривог. Дії ворога лише збільшать кількість ударів по його країні, а не навпаки", — зазначив Коваленко.

Голова ЦПД закликав українців уважно ставитися до повітряних тривог

Моніторингові канали близько 23:00 години також попередили, що спостерігають дії РФ, які можуть вказувати на підготовку до імовірного здійснення ракетного удару з застосуванням бортів стратегічної авіації Ту-95МС, Ту-160, Ту-22м3 цієї ночі або ранку. Станом на момент публікації у повітрі вже, ймовірно, фіксуються бойові літаки Ту-160 з аеродрому "Українка", хоча офіційних підтверджень військових поки немає.

Варто зауважити, що вдень 29 липня моніторингові канали попереджели, що ворог здійснив переліт щонайменше п'ятьох бортів ТУ-95МС з аеродрому "Украинка" в Амурській області на аеродром "Оленья", звідки росіяни вилітають бомбардувати українські міста. Також на аеродромі "Украинка" аналітики фіксували готових до застосування 5-7 бортів ТУ-160, і наголошували, що ворог також може застосувати крилаті ракети "Калібр" під час нового обстрілу.

Нагадаємо, 29 липня Сергій "Флеш" попередив, що росіяни можуть здійснювати атаки по українських торгівельних мережах.

Раніше Axios писало, що Зеленський попросив у США "зимовий пакет" Patriot через загрозу російських ударів по електростанціях України.