"Во всех регионах сегодня будьте внимательны к сигналам тревоги": РФ подготовилась к массированному удару, — Зеленский

Украинцев призывают быть осторожными этой ночью и внимательно относиться к сигналам воздушной тревоги в связи с подготовкой противника к новому массированному удару. Предупреждение касается жителей всех регионов.

Еще несколько суток назад россияне завершили подготовку к нанесению нового массированного удара по Украине. Об этом вечером 29 июля предупредил президент Владимир Зеленский со ссылкой на доклад командующего Воздушными силами ВСУ Анатолия Кривоножка.

"Несколько суток назад россияне подготовились к массированному удару, и именно этой ночью высока вероятность того, что удар будет нанесен", — подчеркнул президент.

Зеленский также призвал жителей всех областей обращать внимание на сигналы воздушной тревоги в ночь на 30 июля.

"Пожалуйста, во всех регионах Украины сегодня обращайте внимание на сигналы воздушной тревоги и берегите себя", — написал политик.

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Зеленский предупредил о возможном массированном обстреле со стороны РФ этой ночью

Об угрозе нового массированного удара РФ по Украине также предупредил руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО), лейтенант Андрей Коваленко.

"Внимательно относитесь к тревогам. Действия врага только увеличат количество ударов по его стране, а не наоборот", — отметил Коваленко.

Глава ЦПД призвал украинцев внимательно относиться к воздушным тревогам

Мониторинговые каналы около 23:00 также сообщили, что фиксируют действия РФ, которые могут свидетельствовать о подготовке к возможному нанесению ракетного удара с использованием самолетов стратегической авиации Ту-95МС, Ту-160, Ту-22М3 этой ночью или утром. На момент публикации в воздухе, вероятно, уже фиксируются боевые самолеты Ту-160 с аэродрома "Украинка", хотя официальных подтверждений со стороны военных пока нет.

Стоит отметить, что днём 29 июля мониторинговые каналы сообщили, что противник осуществил перелёт как минимум пяти самолётов ТУ-95МС с аэродрома "Украинка" в Амурской области на аэродром "Оленья", откуда россияне вылетают бомбить украинские города. Также на аэродроме "Украинка" аналитики фиксировали готовые к применению 5–7 самолетов ТУ-160 и отмечали, что противник также может применить крылатые ракеты "Калибр" во время нового обстрела.

Напомним, 29 июля Сергей "Флеш" предупредил, что россияне могут наносить удары по украинским торговым сетям.

Ранее Axios сообщало, что Зеленский обратился к США с просьбой предоставить "зимний пакет" Patriot в связи с угрозой российских ударов по электростанциям Украины.