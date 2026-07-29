"РФ может уничтожить все электростанции": Зеленский попросил у Трампа "зимний пакет" Patriot, — СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой предоставить срочный "зимний пакет" из 300 ракет-перехватчиков Patriot. По его словам, без них российские удары могут уничтожить украинские электростанции и оставить миллионы людей без отопления.

Об этом Зеленский сообщил в интервью Axios после встречи с Трампом в Белом доме.

Он подчеркнул, что запасы ракет-перехватчиков в Украине почти исчерпаны, а без них невозможно защищаться от баллистических ракет.

"Если к зиме эта проблема не будет решена, российские ракетные удары могут уничтожить украинские электростанции", — сказал президент.

По словам Зеленского, в ходе встречи Трамп согласился продвигать вопрос о предоставлении Украине лицензий на производство ракет-перехватчиков Patriot. После переговоров украинский президент также встретился с представителями компаний Lockheed Martin и Raytheon, которые производят эти ракеты, чтобы обсудить этот вопрос.

Відео дня

В то же время Зеленский отметил, что даже после получения лицензий массовое производство может занять от одного до пяти лет.

"Системы Patriot нам были нужны ещё вчера", — заявил он, добавив, что Украине необходимо получить 300 ракет до начала зимы.

По его словам, Трамп пообещал попытаться помочь, но признал, что это сложно из-за потребности США в таких ракетах на фоне войны с Ираном.

Президент также сообщил, что Украина совместно с американскими оборонными компаниями изучает возможность переоборудования украинских баллистических ракет в перехватчики с характеристиками, аналогичными системе Patriot. По его словам, это будет "быстрее и дешевле".

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп перед встречей с Владимиром Зеленским в Анкаре сообщил, что Вашингтон готовится передать Украине лицензии на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot.

Также стало известно, что Boeing Defense увеличила выпуск компонентов для ракет PAC-3 системы Patriot на 30 %. Компания планирует увеличить производство ещё на столько же в этом году, поскольку США и их партнёры стремятся пополнить критически важные запасы средств противовоздушной обороны.