"РФ може знищити всі електростанції": Зеленський попросив у Трампа "зимовий пакет" Patriot, — ЗМІ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що попросив президента США Дональда Трампа надати терміновий "зимовий пакет" із 300 ракет-перехоплювачів Patriot. За його словами, без них російські удари можуть знищити українські електростанції та залишити мільйони людей без опалення.

Про це Зеленський повідомив в інтерв'ю Axios після зустрічі з Трампом у Білому домі.

Він наголосив, що запаси ракет-перехоплювачів в Україні майже вичерпані, а без них неможливо захищатися від балістичних ракет.

"Якщо до зими ця проблема не буде вирішена, російські ракетні атаки можуть знищити українські електростанції", — сказав президент.

За словами Зеленського, під час зустрічі Трамп погодився просувати питання надання Україні ліцензій на виробництво ракет-перехоплювачів Patriot. Після переговорів український президент також зустрівся з представниками компаній Lockheed Martin і Raytheon, які виробляють ці ракети, щоб обговорити це питання.

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Водночас Зеленський зазначив, що навіть після отримання ліцензій масове виробництво може зайняти від одного до п'яти років.

"Patriot нам були потрібні ще вчора", — заявив він, додавши, що Україні необхідно отримати 300 ракет до початку зими.

За його словами, Трамп пообіцяв спробувати допомогти, але визнав, що це складно через потребу США в таких ракетах на тлі війни з Іраном.

Президент також повідомив, що Україна разом з американськими оборонними компаніями вивчає можливість переобладнання українських балістичних ракет у перехоплювачі з характеристиками, подібними до Patriot. За його словами, це буде "швидше і дешевше".

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп перед зустріччю з Володимиром Зеленським в Анкарі повідомив, що Вашингтон готується передати Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

Також стало відомо, що Boeing Defense наростила випуск компонентів для ракет PAC-3 до Patriot на 30%. Компанія планує збільшити виробництво ще на стільки ж цього року, оскільки США та їхні партнери прагнуть поповнити критично важливі запаси засобів протиповітряної оборони.