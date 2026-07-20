Більше ракет для Patriot: в США збільшують випуск перехоплювачів, важливих для України

Компанія Boeing Defense збільшила виробництво компонентів для ракет PAC-3 до системи Patriot на 30%. Цього року планується аналогічне зростання виробництва на тлі дій США та її партнерів поповнити критичні запаси засобів ППО.

В 2025 році компанія виготовила 650 таких головок самонаведення для систем PAC-3, а цьогоріч Boeing розраховує вийти на показник 850 одиниць. Про це сказав гендиректор оборонного підрозділу Boeing Стів Паркер, цитує його Boolmberg.

"Саме цього від нас хоче країна. Ми маємо гарні позиції та тісно співпрацюємо з нашими замовниками", — заявив Паркер у неділю на брифінгу напередодні авіасалону в Фарнборо, Велика Британія.

За його словами, nисячі подібних ракет-перехоплювачів США та її партнери застосували під час війни з Іраном. Він відзначає, що підписані цього року рамкові угоди передбачають нарощування виробництва.

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Наразі ключовими планами компанії є спроба вийти на виробництво до 2000 одиниць у найближчі три роки. До 2030 року, як вказує пан Паркер, ця ціль стане ключовою для виробничих потужностей концерну.

Раніше Фокус повідомляв про те, як США почали процес надання Україні ліцензій на Patriot. Компанія Lockheed Martin, яка є виробником антибалістики для США та союзників й партнерів Білого дому, підтримує ідею надання ліцензії Україні.

Згодом стало відомо, що РФ виробляє балістику швидше, ніж США ракети для Patriot. Зенітних ракет для систем Patriot в Україні не вистачить у будь-якому разі, навіть якщо США передадуть нові ракети.