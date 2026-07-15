Значно прискорились: США почали процес надання Україні ліцензій на Patriot, — ЗМІ

Україна та Сполучені Штати Америки почали процедуру оформлення ліцензії на виготовлення ракет Patriot, розповіли медіа. Очікується, що цей процес триватиме менше часу, ніж прогнозували кілька місяців тому. Які деталі оформлення ліцензії США на перехоплювачі російської балістики?

Вдень 15 липня інформація про початок отримання ліцензії з'явилась на порталі медіа Kyiv Independent. Журналісти повідомили, що поспілкувались з неназваним джерелом — українським високопосадовцем. Джерело розповіло про початок процедури оформлення документів для виробництва ракет Patriot.

Компанія Lockheed Martin, яка є виробником антибалістики для США та союзників й партнерів Білого дому, підтримує ідею надання ліцензії Україні, розповіло анонімне джерело. Про інші деталі цієї процедури, наприклад, про етапи та тривалість, інформації немає.

"Чиновник очікує, що процес просуватиметься швидше, ніж передбачалося кілька місяців тому", — ідеться у матеріалі медіа.

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Виробництво Patriot в Україні — інформація про початок ліцензування Фото: Скриншот

Тим часом вдень 15 липня про виробництво ракет Patriot висловився президент Зеленський під час урочистостей з нагоди Дня Української Державності. Серед іншого, глава держави згадав про антибіотичний щит "Фрея", який Україна збудує разом з європейцями.

Виробництво Patriot в Україні — деталі

На американських урядових порталах можна відшукати інформацію про процедуру ліцензування збройних технологій, які використовуються за межами США. Серед іншого, вказується, що спершу має бути укладена угода між компанією-виробником (у нашому випадку, це Lockheed Martin/Raytheon) та відповідною українською компанією, яка будуватиме завод та виготовлятиме ракети (назва наразі не відома). Угода має бути підтримана Конгресом: на опротестування дається для країни НАТО — від 15 днів, для не члена НАТО — від 30 днів. В угоді мають бути описані усі деталі технології, яка передається, та чітко вказано про збереження таємниці та непоширення інформації. Також вказані терміни дії ліцензії й передбачено, що США можуть її відкликати. Далі починається будівництво заводу та налагодження виробництва: відповідний дозвіл є у Німеччини, яка отримала ліцензію у 2022 році, а перші ракети завод MBDA випустить у 2027. Крім того, у медіа навели оцінку нардепа Чернєва, який пояснив, що 18-24 місяці потрібні для налагодження першої виробничої лінії. Потім — ще стільки ж часу на виготовлення перших ракет: на PAC-3 MSE — 24 місяці, на твердопаливний ракетний двигун — 30 місяців.

Зазначимо, під час саміту НАТО, який відбувся 7-8 липня в Анкарі президент США Дональд Трамп заявив, що може погодитись на надання ліцензії для виробництва ракет Patriot в Україні. Про надання цієї ліцензії кілька місяців поспіль заявляв президент України Володимир Зеленський. Серед іншого, глава держави пояснював, що РФ має такі темпи виготовлення балістики, що потужностей усіх існуючих заводів не вистачить для захисту українців.

Аналітики порталу Defense Express весною 2026 року підрахували, скільки орієнтовно ракет Patriot потрібно Україні та скільки їх виготовляється у світі. З'ясувалось, що РФ має можливість щомісяця запускати близько 50-60 ракет. На збиття кожної іде від однієї до трьох ракет. Таким чином місячна потреба України — до 300 перехоплювачів балістики. Тим часом річні спроможності американського виробника — близько 600-700 ракет з перспективою зростання до 2500 протягом кількох років.

Нагадуємо, 14 липня аналітики пояснили, як Україна збила п'ять балістичних ракет РФ, попри номінальну відсутність ракет Patriot.