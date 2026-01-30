Скільки ракет Patriot щомісяця потрібно ЗСУ і чому їх бракує: PAC3 проти "Іскандерів", — DE

Україна щомісяця потерпає від ударів балістичних ракет "Искандер" Російської Федерації, а також від інших швидкісних засобів ураження. При цьому у момент, коли росіяни взимку били по теплостанціях, протиракет MSE PAC3 для зенітно-ракетних комплексів Patriot не було. Скільки ракет Patriot потрібно для захисту від балістичних ударів і чи може цю потребу покрити військово-промисловий комплекс Сполучених Штатів Америки?

Постачання ракет Patriot для України відбувається ледь не в телефонному режимі за вказівкою президента США Дональда Трампа, ідеться у статті порталу Defense Express. На тлі ударів по ТЕС в Києві, коли засоби ППО пропустили балістичні "Искандери" ЗС РФ, аналітики вирішили порахувати, скільки ракет потрібно ЗСУ на місяць і чому темпи балістичних ударів ЗС РФ переважають спроможності США.

На порталі розрахунки провели з врахуванням того, скільки Patriot є в України, скільки балістичних ракет щомісяця запускають ЗС РФ та які норми витрат PAC3 в США та в ЗСУ. З певними допусками аналітики встановили, що ЗСУ мають, ймовірно, 10 комплексів Patriot. Для спрощення, припустили, що є по шість пускових установок у кожному комплексі, і кожна пускова штатно заряджається шістьма ракетами MSE PAC3, здатними збивати балістику. Орієнтовно, повне завантаження усіх пускових — це 360 ракет. Наступні оцінки робились з врахуванням темпів ударів ЗС РФ у грудні 2025-січні 2026 року.

Ракети Patriot — які витрати PAC3 на місяць

Аналітики проаналізували темпи обстрілів ЗС РФ з використанням балістики. Орієнтовно, ідеться про 61 "Искандер" на місяць, які загрожували цілям у зоні відповідальності установок Patriot.

Стандарти витрати ракет PAC3 армією США — 1-2 ракети на ворожий засіб ураження, хоч допускається і три, і навіть 14 — залежно від рівня загрози. З огляду на це, американцям, щоб відбити атаку 61 "Искандера", знадобилося б 122-244 протиракети, ідеться у статті. При цьому, згідно з деякими заявами Повітряних сил ЗСУ, в українців на одну ворожу ціль іде одна протиракета (якщо пускові не порожні): тобто пропорція — один до одного, а чисельність — 61 ракет PAC3 Patriot на місяць. Потреби в PAC3 армії США та України відрізняються у два-три рази.

Скільки ракет Patriot виготовляють США

У статті повідомили, що компанія Lockheed Martin виготовляє 620 ракет Patriot на рік (у 2025 році), тобто 51 од. на місяць. І ця чисельність розподіляється між усіма операторами ЗРК Patriot [операторів — майже 20 країн], а не йде лише в Україну.

Потреби ЗСУ, зумовлені темпами ударів ЗС РФ, не покриваються темпами виробництва протиракет, пояснили аналітики. США оголосили, що наростять випуск до 2000, але це станеться не за місяць і не за рік. До всього, слід пам'ятати про дороговартісність PAC3 Patriot, скільки Україні їх купують за "живі гроші": 4,97 млн дол. за одиницю або близько 300 млн дол. за місячну партію.

Аналітики DE підсумували, що за поточних проблем з нестачею засобів для збиття балістики, кращий варіант для України та партнерів, — далекобійні удари по місцях виготовлення ракет "Искандер", а не гонитва за протиракетами.

Система ППО — які проблеми з PAC3 для Patriot

Зазначимо, 30 січня з'явилась стаття медіа The Finacial Times, у якій ішлося про проблеми з постачанням ракет PAC3 для Patriot ЗСУ. З'ясувалось, що ракети не прибули вчасно в Україну: спізнились на добу, хоч мали прийти місяцем раніше. Але 20 січня ЗС РФ запустили 34 балістичні ракети й повністю знищили об'єкти теплоенергетики в Києві у дні найбільших морозів, також постраждали інші регіони.

Медіа нагадало, що ракети купуються за кошти країн, які приєднались до ініціативи RURL із купівлі американської зброї для українців (Німеччина, Норвегія, Польща, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Португалія, Словенія та Іспанія). Один платіж від неназваної країни пройшов невчасно, і тому засобів відбиття атаки РФ не було, хоч розвідка за тиждень попередила, що бачить балістику на російських пускових майданчиках. Європейські чиновники заперечують обвинувачення, але 30 січня Зеленський ще раз наголосив, що ТЕЦ-6, ТЕЦ-5, ТЕЦ-4 у Києві розбиті через "порожню ППО".

Нагадуємо, 13 січня Фокус писав про черговий масований удар ЗС РФ з використанням балістичних ракет та інших засобів ураження, які могли не фіксуватись засобами ППО.