Блекаут в Україні: Зеленський заявив, що ракети для Patriot запізнилися на день через неоплачений Європою рахунок

Володимир Зеленський звинуватив європейців у тому, що вони залишили українську систему ППО без боєприпасів, затримавши платежі. Через що атака ЗС РФ на українські енергооб'єкти була такою "успішною" і залишила Київ без світла, води та опалення в розпал холодної зими.

Про це президент України розповів журналістам The Financial Times увечері 29 січня. Він повідомив, що ракети-перехоплювачі Pac-3 для зенітних ракетних комплексів Patriot, обіцяні європейськими партнерами, прибули на день пізніше через пропущений платіж, унаслідок чого багато українців залишилися без електрики, опалення та води після російських обстрілів.

"Транш у рамках ініціативи PURL (Пріоритетний список вимог до України — ред.) не був оплачений. Ракети не прибули", — сказав він, не називаючи країну, імовірно відповідальну за це.

Зеленський, вочевидь, мав на увазі російську атаку 20 січня, під час якої по Україні було випущено 34 балістичні та крилаті ракети. Боєприпаси Pac-3 — єдині в арсеналі Києва, здатні збивати балістичні ракети.

16 січня Зеленський попередив, що запаси зенітних ракет в Україні виснажені і деякі системи ППО залишилися без ракет.

"Уявіть собі: я знаю, що балістичні ракети летять по нашій енергетичній інфраструктурі, я знаю, що розгорнуто системи Patriot, і я знаю, що електрики не буде, тому що немає ракет, щоб їх перехопити", — сказав він, описуючи останній обстріл РФ.

У підготовці для PURL брали участь Німеччина, Норвегія, Польща, Нідерланди, Бельгія, Канада, Люксембург, Португалія, Словенія та Іспанія. Ініціатива була запущена США і країнами НАТО 2025 року з метою закупівлі американських систем ППО та іншого озброєння, що має вирішальне значення для захисту України від російських атак, за рахунок коштів, зібраних європейськими державами.

Два західні чиновники, обізнані про діяльність ініціативи PURL, заявили, що твердження Зеленського неправильне, але відмовилися надати подробиці.

Зеленський також сказав, що його промова в Давосі, коли він обрушився з критикою на європейських союзників, була виразом його розчарування з приводу пропущеного платежу. Росії вдалося порушити електро- і водопостачання Києва, тому що "наші підрозділи ППО, що протистоять балістичним ударам, порожні — просто порожні", — сказав Зеленський.

Зеленський додав, що веде переговори про ракети Pac-3, "які прибувають наступного дня після того, як ми опиняємося на межі відключення електроенергії".

Президент України також зазначив, що ракети-перехоплювачі "мали прибути на місяць раніше", коли Київ отримав супутникові дані від своїх західних партнерів, які показують, що можливий обстріл балістичними ракетами.

"Я знаю, що балістичні ракети запущені, і партнери знають, що мої зенітні установки порожні. Порожні NASAMS, порожні Patriot", — сказав Зеленський і тому, наголосив він, важливо, щоб Україна і Європа "діяли узгоджено, щоб все інше було ефективним і своєчасним".

Зауваження Зеленського прозвучали після того, як Кремль заявив, що президент США Дональд Трамп попросив Володимира Путіна припинити вогонь по Києву на тиждень через сильні морози. При цьому прессекретар Кремля Дмитро Пєсков не уточнив, чи погодився Путін із проханням Трампа, але підтвердив, що президент США попросив Путіна припинити вогонь на тиждень, "щоб створити сприятливі умови для проведення переговорів" між російськими та українськими офіційними особами в Абу-Дабі. Тристоронні переговори відбулися минулого тижня в ОАЕ, друга зустріч запланована на кінець лютого.

Журналісти зазначають, що в ніч на п'ятницю повітряної тривоги в Києві не було, але в прифронтових районах обстріли тривали: Росія запустила 111 безпілотників і одну ракету.

Нагадаємо, росіяни в ніч на 30 січня атакували Харків. Під ударом опинилася тютюнова фабрика компанії "Філіп Морріс в Україні".

А Володимир Зеленський заявив, що після запровадження Росією так званого "енергетичного перемир'я" удари по українській інфраструктурі тимчасово призупинили, однак ворог переорієнтував атаки на логістику та житлові райони.