Звідки взялися ракети Patriot: п'ять збитих цілей, польська партія і непублічні постачання

На тлі гострого дефіциту протиракет українська ППО збила або перехопила одразу п'ять російських балістичних ракет. Чи були це ті самі п'ять боєприпасів для Patriot, які передала Польща, і чи означає такий результат, що українські фахівці вже можуть знищувати одну балістичну ціль однією протиракетою, — розбирався Фокус.

У ніч проти 14 липня Росія атакувала Україну вісьмома балістичними ракетами "Іскандер-М"/С-400, двома керованими авіаційними ракетами та 135 безпілотниками. Українська протиповітряна оборона збила або подавила п'ять балістичних цілей — і це привертає особливу увагу на тлі повідомлень про критичний дефіцит ракет-перехоплювачів.

Україні потрібно 300 ракет для Patriot на зиму

Успішне перехоплення одразу п'яти балістичних ракет стало особливо показовим на тлі попередніх повідомлень про гострий дефіцит протиракет. Через нестачу боєприпасів для систем протиповітряної оборони Україна останнім часом не завжди могла перехоплювати російські балістичні цілі.

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Напередодні президент України Володимир Зеленський закликав партнерів сформувати для країни спеціальний "зимовий пакет" ракет для ППО. За його словами, Україні потрібно отримувати по 100 ракет-перехоплювачів для систем Patriot щомісяця — загалом 300 ракет на три зимові місяці.

"Потрібно вже зараз готуватися до наступної зими. Звісно, ми докладаємо максимум зусиль, щоб підштовхнути Росію до дипломатії. І це літо вже стало найскладнішим для Росії. Наші далекобійні операції та удари середньої дальності триватимуть. Ми будемо їх посилювати", — заявив Зеленський.

Президент наголосив, що достатня кількість засобів протиповітряної оборони може вплинути не лише на захист українських міст, а й на позицію Кремля.

"Якщо в нас буде достатньо захисту на зиму, у Росії буде значно менше підстав затягувати війну до зими", — зазначив глава держави.

Польща передала Україні п'ять протиракет

Зауважимо, що незадовго до нічної атаки з'явилася інформація про передачу Польщею Україні п'яти ракет-перехоплювачів PAC-3 MSE для зенітних ракетних комплексів Patriot.

Ці ракети призначені, зокрема, для перехоплення балістичних цілей. За даними польського видання Defence24, боєприпаси були виділені із запасів польської армії. Варшава погодила передачу зі Сполученими Штатами та керівництвом НАТО.

У разі виникнення прямої загрози для Польщі союзники нібито зобов'язалися протягом першої доби надати їй у десять разів більше ракет та систем — до 50 одиниць.

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск підтвердив, що Варшава передала Україні ракети для систем Patriot. Він наголосив, що допомога Києву безпосередньо впливає на безпеку самої Польщі.

Водночас після зустрічі лідерів "коаліції охочих" у Парижі Туск заявив, що Польща наразі не планує передавати Україні додаткові ракети для Patriot.

"Ми поки не плануємо допомогу такого типу", — сказав польський прем'єр, відповідаючи на запитання журналістів.

Для перехоплення використали більше ніж п'ять протиракет

Після повідомлення про перехоплення одразу п'яти ворожих балістичних ракет з'явилися різні припущення щодо того, якими саме засобами українська ППО могла знищити повітряні цілі. Серед можливих версій обговорювалося не лише застосування отриманих від партнерів ракет для Patriot або SAMP/T, а й використання власної української протибалістичної розробки.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в коментарі Фокусу відкинув версію про застосування української системи. За його словами, вона ще не могла завершити необхідний цикл випробувань, тому балістичні ракети, найімовірніше, перехоплювали боєприпасами, отриманими від партнерів.

"У нас своя антибалістика не з'явилася. Щоб вона з'явилася, потрібно ще доволі багато часу. Як мінімум до пів року, щоб вона повністю завершила весь цикл випробувань і була в повному комплекті. І це найоптимістичніші прогнози. Зазвичай усе відбувається набагато довше. А тут ми отримали ракети від когось із наших партнерів, і це могли бути хіба що ракети PAC-3 до Patriot", — сказав Коваленко.

Водночас він не виключив, що могли використовувати й останню модифікацію Aster 30 для SAMP/T. Однак загалом експерт більше схиляється до версії про застосування ракет PAC-3.

"Ми не знаємо, скільки отримали й наскільки цього боєкомплекту вистачить, щоб перехоплювати весь той балістичний потенціал, який є у Російської Федерації. Але це може бути хіба що ЗРК Patriot. Можливо, це і якась остання модифікація Aster 30 для SAMP/T, бо напередодні Емманюель Макрон також робив дуже цікаві заяви щодо ліцензій, які отримала Україна. Але загалом я більше схиляюся до думки, що це були саме ракети PAC-3", — пояснив він.

Коваленко також припустив, що повідомлення про передачу Польщею п'яти ракет могло з'явитися вже після того, як вони були доставлені та завантажені в пускові установки.

Однак, за його словами, для перехоплення п'яти балістичних цілей, найімовірніше, використали більше ніж п'ять протиракет.

"Для збиття однієї балістики одна протиракета — це ідеальний варіант. Зазвичай це дві. А інколи, якщо ми говоримо про модифікації 9М723, які маневрують на останньому етапі завдання удару, то навіть три ракети потрібно, щоб перехопити таку балістику. Тому я думаю, що було використано більше протиракет, ніж п'ять. І тут не лише про польські ракети йдеться", — сказав Коваленко.

Все ж таки польські? Чи могла українська ППО перехопити п'ять балістичних ракет п'ятьма протиракетами

Своєю чергою військовий експерт Олег Жданов припустив, що для перехоплення п'яти російських балістичних ракет могли використати саме п'ять протиракет, переданих Польщею.

За його словами, за нормативами для знищення однієї балістичної цілі необхідно запускати дві протиракети. Однак через гострий дефіцит боєприпасів українські фахівці намагаються витрачати по одній ракеті на кожну ціль.

"Польські п'ять — це те, що нам передали. І п'ять балістичних ракет збито. Ось і відповідь на запитання. За нормою потрібно дві протиракети, але в нас є досвід, і ми намагаємося витрачати по одній ракеті через жорсткий дефіцит", — пояснив Жданов Фокусу.

Як приклад він навів одну з попередніх атак на Київ, коли росіяни запустили дві балістичні ракети, а для їх перехоплення, за його словами, також витратили по одній протиракеті.

"Ми змушені так робити. Промахнулися — значить, промахнулися. Влучили — значить, влучили. Витрачати по дві ракети для нас — це просто катастрофа, ми не можемо собі такого дозволити. Наші фахівці в цьому вже аси", — зазначив експерт.

Росія могла перевіряти українську систему ПРО та готує масований удар

Жданов не виключив, що російські війська могли навмисно провести коротку атаку вісьмома ракетами, щоб перевірити стан української протиракетної оборони та змусити Україну витратити наявні перехоплювачі.

"Цілком імовірно, що вони провели цей удар, щоб прощупати нашу систему ПРО і змусити нас витратити ракети, які в нас сьогодні є. Вони відстежують засоби масової інформації. Почули про передачу ракет і вирішили перевірити, є вони чи немає. Є. Тепер вони це враховуватимуть, а російська розвідка з'ясовуватиме, всі ракети витратили чи не всі", — сказав він.

За словами експерта, удар був короткочасним, а вісім запущених ракет могли становити боєкомплект двох пускових установок.

Жданов також припустив, що Росія може бути технічно готовою до більш масштабного балістичного удару, однак передбачити конкретний момент його завдання неможливо.

"На цей час вони практично готові. Коли їм щось спаде на думку, сказати дуже важко. Як тільки вирішать, тоді й можуть організувати", — зазначив експерт.

Олександр Коваленко також вважає, що ця атака не була основним ударом РФ.

"Вони зараз готуються до масованого ракетного комбінованого удару. А в проміжках між цим відбувається постійний терор, який вони здійснюють або нальотами реактивних дронів, або ударами ракетних засобів різного типу. Можуть запускати ті ж Х-59, Х-69. Тому це не основний удар — основний удар готується", — сказав експерт.

Канада готує пакет засобів ППО

Окремо Жданов нагадав про анонсований президентом України великий пакет засобів протиповітряної оборони від Канади. За його словами, до нього можуть увійти ракети та комплектуючі для систем ППО.

"Президент сказав, що Канада надає нам великий пакет ракет та інших засобів і комплектуючих до систем протиповітряної оборони. Я думаю, що в Канади точно є ці ракети й вона стовідсотково їх передасть", — сказав Жданов.

Він припустив, що перші партії допомоги можуть почати надходити найближчим часом. Головним питанням залишається транспортування вантажу з Канади до Європи, а звідти — в Україну.

"Головне, щоб цей пакет був готовий до відправлення і щоб транспортні літаки перевезли його через океан. Далі довезти до Жешува, а звідти транспортувати суходолом — це вже не проблема, такі перевезення в нас налагоджені", — підсумував експерт.

Нагадаємо, Дональд Трамп заявив про готовність передати Україні ліцензію на виробництво ракет для Patriot, але військові експерти радять не поспішати з оптимізмом. За їхніми оцінками, запуск такого виробництва може зайняти від пів року до року, вимагатиме захищеного майданчика, дорогих компонентів і не вирішить проблему російської балістики швидко.

Також Фокус писав, що під час масованої атаки на Київ у ніч на 6 липня українська ППО не змогла перехопити жодної балістичної ракети.