Після тривожних заяв про Patriot: ППО збила п'ять балістичних ракет під час нічної атаки РФ

Українська протиповітряна оборона в ніч на 14 липня збила або подавила п'ять балістичних ракет "Іскандер-М"/С-400. Загалом Росія запустила по Україні вісім балістичних ракет.

Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Російські війська атакували Україну з 18:00 13 липня. Вісім балістичних ракет “Іскандер-М”/С-400 запустили з Брянської області РФ.

Також ворог застосував дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 із повітряного простору тимчасово окупованого Криму. Крім того, Росія запустила 135 ударних та інших безпілотників, зокрема Shahed, у тому числі реактивні, “Гербера”, “Італмас”, “Бандероль” та дрони-імітатори “Пародія”.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони.

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“Станом на 09:00 протиповітряною обороною збито або подавлено п'ять балістичних ракет “Іскандер-М”/С-400, дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 та 108 ворожих БпЛА”, — повідомили Повітряні сили.

Повітряні цілі знешкоджували на півночі, півдні, сході та в центрі України. Водночас зафіксовано влучання однієї балістичної ракети та 25 ударних дронів на 17 локаціях. Уламки впали ще на десяти локаціях.

Інфографіка збитих цілей Фото: Повітряні сили ЗСУ

Інформацію щодо двох балістичних ракет уточнюють.

Нагадаємо, під час масованої атаки на Київ у ніч на 6 липня українська ППО не змогла перехопити жодної балістичної ракети. Речник Повітряних сил Юрій Ігнат пояснював це дефіцитом ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

Тоді Росія застосувала 419 засобів повітряного нападу, зокрема 68 ракет різних типів. ППО майже повністю знищила крилаті ракети, однак зафіксували влучання 23 балістичних ракет.

Ігнат наголошував, що російські війська користуються нестачею ракет до Patriot і роблять ставку на балістичні цілі, які значно складніше перехоплювати.

Раніше Ігнат також зазначав, що Росія свідомо нарощує кількість балістичних ударів, оскільки цей тип озброєння залишається одним із найскладніших для української ППО. При цьому ракет до Patriot в Україні “дуже і дуже мало”, а наявні системи мають захищати різні регіони країни.

За словами представника Повітряних сил, дефіцит ракет-перехоплювачів також відчувають в інших країнах, а можливості їхнього виробництва залишаються обмеженими. Тому Україна значною мірою залежить від рішень міжнародних партнерів щодо передачі додаткових ракет.