После тревожных заявлений о системе Patriot: ПВО сбила пять баллистических ракет во время ночной атаки РФ

В ночь на 14 июля украинская противовоздушная оборона сбила или перехватила пять баллистических ракет "Искандер-М"/С-400. Всего Россия запустила по Украине восемь баллистических ракет.

Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

Российские войска начали атаку на Украину в 18:00 13 июля. Восемь баллистических ракет "Искандер-М"/С-400 были запущены из Брянской области РФ.

Кроме того, противник применил две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 с территории временно оккупированного Крыма. Кроме того, Россия запустила 135 ударных и других беспилотников, в частности Shahed, в том числе реактивные, "Гербера", "Италмас", "Бандероль" и дроны-имитаторы "Пародия".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны.

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"По состоянию на 09:00 противовоздушная оборона сбила или перехватила пять баллистических ракет "Искандер-М"/С-400, две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 108 вражеских БПЛА", — сообщили Воздушные силы.

Воздушные цели были сбиты на севере, юге, востоке и в центре Украины. При этом зафиксировано попадание одной баллистической ракеты и 25 ударных дронов в 17 точках. Осколки упали ещё в десяти точках.

Инфографика сбитых целей Фото: Воздушные силы ВСУ

Информация о двух баллистических ракетах уточняется.

Напомним, что во время массированной атаки на Киев в ночь на 6 июля украинская ПВО не смогла перехватить ни одной баллистической ракеты. Пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат объяснял это нехваткой ракет-перехватчиков для систем Patriot.

Тогда Россия применила 419 средств воздушного нападения, в том числе 68 ракет различных типов. ПВО почти полностью уничтожила крылатые ракеты, однако было зафиксировано попадание 23 баллистических ракет.

Игнат подчеркнул, что российские войска пользуются нехваткой ракет для систем "Пэтриот" и делают ставку на баллистические цели, которые перехватить гораздо сложнее.

Ранее Игнат также отмечал, что Россия сознательно увеличивает количество баллистических ударов, поскольку этот тип вооружения остается одним из самых сложных для украинской ПВО. При этом ракет для Patriot в Украине "очень и очень мало", а имеющиеся системы должны защищать различные регионы страны.

По словам представителя Военно-воздушных сил, дефицит ракет-перехватчиков ощущается и в других странах, а возможности их производства остаются ограниченными. Поэтому Украина в значительной степени зависит от решений международных партнеров о передаче дополнительных ракет.