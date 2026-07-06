ПВО не сбила ни одной баллистической ракеты во время атаки на Киев: Игнат назвал причину

Во время массированной атаки на Киев в ночь на 6 июля украинская ПВО не перехватила ни одной баллистической ракеты. Главной причиной стал дефицит ракет-перехватчиков для систем Patriot.

Об этом заявил представитель Военно-воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Он отметил, что российские войска пользуются нехваткой таких ракет и делают ставку именно на баллистические цели, поскольку их значительно сложнее сбивать, чем крылатые ракеты или беспилотники.

"В Украине наблюдается определенный серьезный дефицит, в мире — серьезный дефицит ракет-перехватчиков", — сказал Игнат.

По данным Военно-воздушных сил Вооруженных сил Украины, в ночь на 6 июля Россия применила против Украины 419 средств воздушного нападения — 68 ракет различных типов и 351 ударный беспилотник.

Основной удар пришелся на Киев. Силы ПВО сбили 31 крылатую ракету Х-101, шесть ракет "Калибр" и сотни дронов, однако зафиксировали попадания 23 баллистических, шести противокорабельных ракет и 18 ударных беспилотников в 34 точках. Еще в 16 точках упали обломки сбитых целей.

Відео дня

Игнат подчеркнул, что эффективность ПВО против крылатых ракет этой ночью была почти стопроцентной, тогда как результаты по баллистическим целям оказались значительно хуже из-за нехватки ракет для Patriot.

Пресс-секретарь также сообщил, что накануне атаки президент Украины Владимир Зеленский публично обратился к украинцам и международным партнерам. По словам Игната, в обращении речь шла о необходимости дополнительных систем "Патриот" и ракет к ним, и этот вопрос также поднимался на дипломатическом уровне.

Напомним, в ночь на 6 июля российские войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине с использованием ракет и ударных беспилотников. Первые взрывы в Киеве прогремели около 3:00, под ударом также оказались Вишневое и другие пригороды столицы.

В результате обстрела были зафиксированы попадания в жилые дома и повреждения нескольких многоэтажек. По данным Военно-воздушных сил, Россия применила 419 средств воздушного нападения, при этом украинская ПВО не перехватила баллистические ракеты, в том числе и "Циркон".