Не сбили ни одной баллистики: Воздушные силы сообщили о результатах работы ПВО 6 июля

В ночь на 6 июля Россия нанесла удар по Украине 419 средствами поражения различного типа, говорится в отчете Воздушных сил ВСУ. Россияне применили 23 баллистические ракеты, ни одну из которых не сбила украинская система противовоздушной обороны.

Для нанесения удара по Украине 6 июля ВС РФ применили в общей сложности 68 баллистических и крылатых ракет, а также 351 дрон-камикадзе, сообщило Воздушное командование. Средства ПВО уничтожили 363 цели: эффективность 87%. При этом не удалось сбить ни одной баллистической ракеты.

Утром 6 июля Воздушные силы обнародовали данные о воздушном ударе ВС РФ, в ходе которого средства поражения летели из Курской, Брянской, Орловской, Волгоградской областей, из Краснодарского края и ТОТ Донецкой области. В результате зафиксировали 47 попаданий в 34 точках: информация по состоянию на 8:30.

Результаты работы ПВО во время последнего удара РФ:

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гиперзвуковые противокорабельные ракеты 3М22 "Циркон"/"Оникс" — было запущено 6 ракет, ни одна не была сбита;

баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400 — летело 23 ракеты, ни одну не сбили;

крылатые ракеты Х-101 — летело 33 ракеты, сбили 31;

крылатые ракеты "Калибр" — летело шесть, все сбили;

дроны различных типов — летело 352, сбили 326.

По данным командования, ни одна ракета "Циркон" и "Искандер-М" (всего 29 ракет) не была сбита, но успешно отразили атаку крылатых ракет (обезвредили 37 из 39), а также справились с атакой дронов-камикадзе различных типов.

Обстрел 6 июля — данные о работе ПВО Фото: Воздушные силы ВСУ

Обстрел 6 июля — подробности

Мониторинговая группа "Стратегическая авиация" опубликовала инфографику с траекториями ракет и дронов РФ во время атаки 6 июля, составленную на основе сообщений Воздушных сил ВСУ. Видно, что почти все средства поражения летели на Киев, при этом атака произошла преимущественно с северо-востока. Другие пострадавшие регионы — это юг (Одесская область) и прифронтовая зона.

Обстрел 6 июля — траектория средств поражения РФ Фото: Стратегическая авиация РФ / Telegram

Отметим, что в ночь на 6 июля Воздушное командование предупредило о запуске ракет и дронов РФ, а первые взрывы в Киеве прогремели около 3 часов ночи. На видео и фото с места событий запечатлены пожары в разных районах украинской столицы. Утром КМВА сообщила, что наибольшие разрушения произошли в трех районах — Подольском, Дарницком и Голосеевском. В Подольском районе боеприпас попал в девятиэтажное здание и "прошил" его насквозь: полное разрушение от 9-го до 5-6-го этажа. Кроме того, были повреждены другие жилые дома: разрушение 21-этажного здания, пожар в 19-этажном здании и т. д. Предварительно было известно о девяти погибших, но позже мэр Кличко уточнил, что речь идет уже об 11 жертвах РФ.

Напоминаем, что местные власти Вишневого сообщили об угрозе вторичной детонации после российского обстрела: с каких улиц начали эвакуацию людей.