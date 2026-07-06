Обстрел 6 июля: в Вишневом начали эвакуацию из-за повторной детонации БЧ

Национальная полиция и Государственная служба по чрезвычайным ситуациям эвакуируют жителей из Вишневого под Киевом из-за угрозы повторной детонации, сообщили местные власти. Людей просят оставаться дома и не подходить к подозрительным предметам.

На территории Вишневской общины возникла опасность детонации взрывоопасных предметов после ночного удара ВС РФ, говорится в предупреждении местных властей на странице в Facebook. Взрывотехники работают над обезвреживанием остатков средств поражения. Тем временем спасатели и полиция начали эвакуировать людей с наиболее опасных территорий.

Информация о повторной детонации и угрозе для жителей Вишневого появилась в сети около 5 часов утра 6 июля, во время массированного удара РФ с использованием крылатых ракет различных типов и ударных дронов. Городские власти призвали людей оставаться дома и не выходить даже на работу. Речь шла об восьми центральных улицах, на которых были обнаружены опасные предметы: Киевская, Святошинская, Парковая, Леси Украинки, Европейская, Балукова, Железнодорожная и Южная.

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Обстрел 6 июля — призыв оставаться дома в Вишневом Фото: Скриншот

Позже информацию уточнили: предупредили об эвакуации и о том, что на территории работают взрывотехники. Также людям рекомендовали не подходить к подозрительным предметам и звонить по номерам 101 или 102, если увидят что-то опасное. Местные власти сообщили адреса пунктов сбора для людей, которых эвакуируют из опасных районов: г. Вишневое — ул. Европейская, 30, с. Крюковщина — ул. Балукова, 1Е.

Обстрел 6 июля — предупреждение об опасных предметах в Вишневом Фото: Скриншот

Кроме того, в юго-западном пригороде Киева ухудшилось качество воздуха, сообщили на мониторинговом портале SaveEcoBot. Указано, что в Вишневом — опасный уровень мелкой пыли: показатель зафиксирован на уровне 193, и предупредили, что существует угроза для людей с сердечными заболеваниями и дискомфорт при дыхании.

Обстрел 6 июля — состояние воздуха в Вишневом Фото: SaveEcoBot

Обстрел 6 июля — подробности

Мэр Вишневого Илья Диков пока не проинформировал жителей о ситуации в населенном пункте. Между тем глава Киевской областной государственной администрации Николай Калашник подтвердил сложную ситуацию: по его словам, сложнее всего после удара РФ 6 июля именно в Вишневом. Чиновник повторил, что не следует находиться рядом с взрывоопасными предметами и что загрязненная территория оцеплена полицией.

"Призываю жителей общины оставаться в безопасных местах и не приближаться к зоне, где ведутся работы", — написал Калашник.

Отметим, что Фокус писал о ночном ударе РФ по Украине, от которого пострадали Киев, Киевская область и другие регионы Украины. Россияне запустили крылатые ракеты Х-101, "Калибры", дроны различных типов, ракеты "Циркон": первые взрывы прогремели около 3 часов ночи. Утром ГСЧС сообщило о разрушениях и пожарах в Подольском, Дарницком и Голосеевском районах, а мэр Кличко — о пожаре на Оболони. Во время ночной атаки были повреждены жилые кварталы: разрушены 9-этажный и 21-этажный дома. Предварительно известно о девяти погибших в Киеве и почти трех десятках раненых: данные обновляются, идет разбор завалов.

Напоминаем, что предыдущий массированный удар по Украине произошел 2 июля: погибли 30 человек, сгорел ряд гражданских объектов.