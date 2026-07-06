Обстріл 6 липня: у Вишневому почали евакуацію через повторну детонацію БЧ

Національна поліція та Державна служба з надзвичайних ситуацій евакуюють людей з Вишневого під Києвом через загрозу повторної детонації, повідомила місцева влада. Людей просять перебувати вдома та не підходити до підозрілих предметів.

На території Вишневської громади виникла небезпека детонації вибухонебезпечних предметів після нічного удару ЗС РФ, ідеться в попередженні місцевої влади на сторінці Facebook. Вибухотехніки працюють над знешкодженням решток засобів ураження. Тим часом рятувальники та поліція почали вивозити людей з найбільш небезпечних територій.

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Інформація про повторну детонацію та загрозу для жителів Вишневого з'явилась у мережі близько 5 год 6 липня, під час масованого удару РФ з використанням крилатих ракет різних типів та ударних дронів. Міська влада закликала людей перебувати вдома та не виходити навіть на роботу. Ішлося про вісім центральних вулиць, на яких виявили небезпечні предмети: Київська, Святошинська, Паркова, Лесі Українки, Європейська, Балукова, Залізнична та Південна.

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Обстріл 6 липня — заклик лишатись вдома у Вишневому Фото: Скриншот

Згодом інформацію уточнили: попередили про евакуацію і про те, що над території працюють вибухотехніки. Також людям рекомендували не підходити до підозрілих предметів та телефонувати 101 чи 102, якщо побачили щось небезпечне. Місцева влада повідомила пункти збору для людей, яких вивозять з небезпечних районів: м. Вишневе — вул. Європейська, 30, с. Крюківщина — вул. Балукова, 1Е.

Обстріл 6 липня — попередження про небезпечні предмети у Вишневому Фото: Скриншот

Крім того, у південно-західному передмісті Києва погіршилась якість повітря, інформували на моніторинговому порталі Saveecobot. Вказано, що у Вишневому — шкідливий рівень дрібного пилу: зафіксували показник на рівні 193 та попередили, що є загроза для людей з хворобами серця і дискомфорт при диханні.

Обстріл 6 липня — стан повітря у Вишневому Фото: SaveEcoBot

Обстріл 6 липня — деталі

Мер Вишневого Ілля Діков поки не інформував людей про ситуацію у населеному пункті. Тим часом глава Київської ОВА Микола Калашник підтвердив складну ситуацію: з його слів, найскладніше після удару РФ 6 липня саме у Вишневому. Посадовець повторив, що не слід перебувати поруч з вибухонебезпечними предметами й що забруднену територію оточила поліція.

"Закликаю жителів громади залишатися у безпечних місцях і не наближатися до зони, де тривають роботи", — написав Калашник.

Зазначимо, Фокус писав про нічний удар РФ по Україні, від якого постраждали Київ та Київська область та інші регіони України. Росіяни запустили крилаті ракети Х-101, "Калібри", дрони різних типів, ракети "Циркон": перші вибухи пролунали близько 3 год. Зранку ДСНС повідомило про руйнування та пожежі у Подільському, Дарницькому та Голосіївському районах, а мер Кличко — про пожежу на Оболоні. Під час нічної атаки отримали пошкодження житлові квартали: є руйнування 9-поверхового та 21-поверхового будинків. Попередньо відомо про дев'ятьох загиблих у Києві та майже три десятки поранених: дані оновлюються, іде розбір завалів.

Нагадуємо, попередній масований удар по Україні відбувся 2 липня: загинуло 30 людей, згоріла низка цивільних об'єктів.