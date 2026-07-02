Кількість загиблих у Києві зросла до 18: що відомо про наслідки масованого удару РФ (фото)

Державна служба надзвичайних ситуацій оновила інформацію про кількість загиблих від обстрілу 2 липня. Станом на 13:00 відомо про 18 загиблих та 85 постраждалих у Києві. Тим часом Повітряні сили повідомили, що росіяни запустили по українцях 570 засобів ураження і встановили "антирекорд" за кількістю балістичних ракет, які летіли на Київ.

У столиці продовжуються пошуково-рятувальні роботи, тому інформація про кількість загиблих може змінитись, ідеться у дописі ДСНС на сторінці Facebook. На фото з місця розбору завалів — рятувальники, які працюють на висоті в десятки метрів всередині похиленої будівлі, постраждалі на ношах, пошукові собаки, яких привели в зруйнований будинок для порятунку людей. Також є відео з кадрами порятунку постраждалого: людину вигребли з-під будівельного сміття та передали лікарям. Фокус зібрав інформацію про наслідки удару РФ 2 липня — що розповіли Повітряні сили, військові адміністрації, інші органи влади та компанії.

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Обстріл 2 липня — Повітряні сили про удар РФ

Згідно з даними Повітряних сил, в ніч на 2 липня ЗС РФ запустили по Україні 570 засобів ураження — ракет та дронів різних типів. Засоби ППО знешкодили 524 цілі.

Які засоби ураження використала РФ та як відпрацювала ППО:

ракети 3М22 "Циркон" — 4 ракети, збиттів не було;

балістичні ракети Іскандер-М/С-400 — 24 летіло, 4 збили;

крилаті ракети Х-101 — 34 летіло, 32 збили;

крилатих ракет "Калібр" — 8 летіло, усі збили;

авіаракети Х-59/69 — 4 летіло усі збили;

дрони різних типів — 496 летіло, 476 збили.

Повітряні сили підтвердили, що сталось сумарно 37 влучань (25 "Іскандерів" та 12 дронів) на 33 локаціях. Крім того, не усі ракети потрапили у звіт: дані уточнюються.

Обстріл 2 липня — звіт Повітряних сил про удар РФ Фото: Повітряні сили ЗСУ

Представник Повітряного командування Юрій Ігнат повідомив, що в ніч на 2 липня росіяни застосували "рекордну" кількість балістики для удару по Києву: усі 28 ракет летіло на столицю. Уточнюється, що це "найбільший виклик" для ППО, оскільки збивається лише ракетами Patriot. Про це ж сказав президент України Володимир Зеленський, який нагадав про потребу в антибластиці, яку варто було б виготовляти на українському ВПК.

Наслідки удару РФ 2 липня

Зеленський, ДСНС та інші органи влади опублікували фото руйнувань у Києві та інших регіонах країни після удару РФ 2 липня. Під удар потрапив житловий дев'ятиповерховий будинок, половина якого повністю обвалилась. Крім того, почались пожежі, і рятувальники застосували, окрім спецмашин, навіть гелікоптери. Зранку з'явились кадри з готелю Premier Palace, який загорівся під час російського обстрілу.

Обстріл 2 липня — зруйнована багатоповерхівка у Києві Обстріл 2 липня — пошкоджені фасади будинків у Києві Обстріл 2 липня — робота ДСНС у Києві Обстріл 2 липня — вертоліт ДСНС у Києві Обстріл 2 липня — пожежа на Premier Palace у Києві

Наслідки обстрілу у Києві та Київській області

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що під удар РФ потрапили усі райони столиці. У Дарницькому районі — багатоповерхівка, половину якої знесло вибухом, та станція швидкої допомоги, на якій постраждали шість працівників та отримали пошкодження дев'ять машин. З-під завалів витягнули пораненого 10-річного хлопчика, а його батьків — ще ні, сказав міський голова. Крім того, сподіваються витягнути 15-річну дівчинку: даних, чи її врятували, поки немає. Найбільш постраждалі районі — Оболонський, Шевченківський, Дарницький.

У КМДА повідомили про пошкодження споруд Київського зоопарку. Вказано, що поранено черепах та крокодилів, пошкоджені вольєри приматів, птахів, зимовий сад, акватераріум та ін.

Обстріл 2 липня — пошкодження у Київському зоопарку Фото: КМДА

У Київській ОВА написали про сумарно сімох поранених у Київській області та руйнування у Бучанському, Броварському, Борис пільському, Обухівському, Фастівському, Вишгородському районах. У ДТЕК заявили, що під час російського обстрілу постраждали об'єкти енергетики у столиці й що почались ремонтні роботи.

Київський метрополітен повідомив, що під час масованого удару РФ 2 липня у метро ховались 52 500 людей, з них 4 500 — літи. Зауважмо, це більше, ніж під час попередніх червневих масованих обстрілів. Також стало відомо про задимлення на станції метро. Не було обвалів чи руйнування стелі, а ішлося про затягування диму з поверхні, сказала речниця метрополітену Оксана Никифорук.

Наслідки обстрілу в інших регіонах

Глава Запорізької ОВА Іван Федоров зранку 2 липня розповів про ситуацію в регіоні. З'ясувалось, що над областю збили дві російські ракети: інших деталей про масований удар РФ немає. Глава Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа написав, що вночі над регіоном збили 21 безпілотник РФ. Глави Сумщини та Чернігівщини регіонів, над якими пролягав курс ракет та дронів РФ, писали про наслідки бойових дій і не згадували про збиття засобів ураження РФ, які летіли на Київ. Очільники інших регіонів не писали про руйнування та постраждалих.

Які об'єкти постраждали 2 липня у Києві

Фокус та інші медіа писали про цивільні об'єкти, які постраждали від нічого удару РФ. Серед них — склад MOYO, який повністю вигорів після удару РФ 2 липня, влучання по дилерському центру Porsche, внаслідок якого є руйнування та поранені люди. Крім того, мобільний оператор Vodafon попередив про можливі перебої у роботі через російський обстріл.

Зазначимо, Міненерго розповіло про наслідки удару РФ 2 липня для об'єктів енергетики. З'ясувалось, що є пошкоджені об'єкти у Київській, Донецькій, Запорізькій та Харківській областях.

Нагадуємо, журналістка Тала Калатай розповіла, що її матір опинилась під завалами будинку: що відомо про долю жінки.