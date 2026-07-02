Мама під завалами: сімейний будинок ведучої Тали Калатай зруйнований обстрілом

У ніч проти 2 липня російська армія завдала масованого удару по Києву, внаслідок якого постраждав будинок родини телеведучої та акторки Тали Калатай. Її мати опинилася під завалами, проте залишилася живою – жінку врятувало те, що вона перебувала в погребі.

Ворожа атака зачепила практично всі райони столиці. Одним із зруйнованих об'єктів став будинок матері відомої телеведучої Тали Калатай – після влучання будівля стала повністю непридатною для проживання.

Про пережите Тала Калатай розповіла у своєму Facebook (@kalatayt), зізнавшись, що ніч виявилася для родини надзвичайно важкою. Її мама опинилася під завалами, звідти жінку дістали сусіди, які прийшли на допомогу. Врятувати вдалося і їхнього собаку.

"Це її другий день народження"

Ведуча зазначила, що після пережитого сприймає цю подію як друге народження для матері.

Тала Калатай про наслідки обстрілу Фото: Facebook

"Ми оговтуємось. Собаку дістали з-під завалів. Живий. Будинок мами для життя непридатний. Я думаю, це її другий день народження. Інакше я не можу це описати. І вона була в погребі. Це врятувало їй життя. Це повний шок", – написала Тала Калатай.

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Масштаби нічної атаки на Київ

Цієї ночі російські війська атакували столицю ударними безпілотниками та балістичними ракетами. Уникнути влучань не вдалося: за даними станом на першу половину дня 2 липня, загинули 13 людей.

У зв'язку з масштабами трагедії 3 липня в Києві оголошено Днем жалоби.

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