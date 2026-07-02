Мама под завалами: семейный дом ведущей Талы Калатай разрушен в результате обстрела

В ночь на 2 июля российская армия нанесла массированный удар по Киеву, в результате чего пострадал дом семьи телеведущей и актрисы Талы Калатай. Её мать оказалась под завалами, однако осталась жива – женщину спасло то, что она находилась в погребе.

Вражеская атака затронула практически все районы столицы. Одним из разрушенных объектов стал дом матери известной телеведущей Талы Калатай — после попадания здание стало полностью непригодным для проживания.

О пережитом Тала Калатай рассказала в своём Facebook (@kalatayt), признавшись, что ночь оказалась для семьи чрезвычайно тяжёлой. Её мама оказалась под завалами, оттуда женщину вытащили соседи, пришедшие на помощь. Удалось спасти и их собаку.

"Это её второй день рождения"

Ведущая отметила, что после пережитого воспринимает это событие как второе рождение для матери.

Тала Калатай о последствиях обстрела Фото: Facebook

"Мы приходим в себя. Собаку вытащили из-под завалов. Она жива. Дом мамы непригоден для жизни. Я думаю, это её второй день рождения. Иначе я не могу это описать. И она была в погребе. Это спасло ей жизнь. Это полный шок", – написала Тала Калатай.

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Масштабы ночной атаки на Киев

Этой ночью российские войска атаковали столицу ударными беспилотниками и баллистическими ракетами. Избежать попаданий не удалось: по данным на первую половину дня 2 июля, погибли 13 человек.

В связи с масштабами трагедии 3 июля в Киеве объявлен Днём траура.

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