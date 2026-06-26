Куда исчезла Надежда Матвеева и чем сейчас занимается звезда шоу "Все будет хорошо" (фото)

Известная украинская телеведущая Надежда Матвеева, которая на протяжении многих лет дарила позитив и дельные советы миллионам украинцев в программе "Все будет хорошо", по-прежнему остается в центре внимания. Несмотря на то, что легендарное шоу уже не выходит в эфир, 57-летняя знаменитость активно ведет медийную жизнь, работает над новыми проектами и удивляет поклонников искренностью в соцсетях.

Сейчас Надежда Матвеева живёт и работает в Украине. Она продолжает сотрудничать с телеканалом СТБ (в частности, в качестве ведущей проекта "Невероятная правда о звёздах"), а также успешно развивает личный бренд. "Фокус" подробнее рассказывает о том, как сейчас живёт Надежда Матвеева.

Сегодня она позиционирует себя не только как тележурналистка, но и как дипломированный коуч и инфлюенсер. Она активно ведет авторские онлайн-проекты, в рамках которых помогает женщинам обрести внутреннюю силу, мотивацию и баланс в жизни во время войны.

Честное признание в Instagram

Буквально на днях, в конце июня 2026 года, Надежда Матвеева вновь заставила поклонников говорить о себе, покорив сеть своей откровенностью. Ведущая опубликовала пост, в котором честно призналась, что впервые за долгое время встала на весы и увидела цифру, которая её шокировала — плюс 6 килограммов по сравнению с её обычной нормой.

Відео дня

"Сегодня узнала, что вешу на 6 кг больше, чем думала. Гортензии — свидетели — я в шоке", — с присущим ей юмором написала звезда под фото.

Надя Матвеева поправилась на 6 кг Фото: Instagram

Однако, как и во времена "Все будет хорошо", Надежда не стала паниковать или оправдываться. Она отметила, что уже разработала четкий план действий по возвращению в форму, и призвала подписчиков поддержать её в отказе от сладкого. Поклонники и коллеги массово поддержали ведущую, отметив, что в свои 57 лет она выглядит потрясающе, подтянуто и молодо.

Личная жизнь и философия

Надежда Матвеева по-прежнему остаётся надёжной опорой для своей аудитории. Она активно призывает украинских женщин не забывать о себе даже в самые сложные времена: ухаживать за собой, покупать платья и позволять себе маленькие повседневные радости, такие как утренний кофе или прогулки на свежем воздухе.

В её личной жизни также царит гармония — Надежда уже давно состоит в отношениях с любимым мужчиной, который моложе её на 20 лет, что, по словам самой ведущей, только придаёт ей энергии и вдохновения двигаться вперёд. Несмотря на все вызовы современности, главный девиз её жизни остаётся неизменным — всё обязательно будет хорошо!

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