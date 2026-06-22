Сергей Притула показал всех четырех детей: что известно о его семье (фото)

Украинский волонтер и бывший телеведущий Сергей Притула сегодня, 22 июня, отмечает свой 45-й день рождения. По этому случаю шоумен посвятил свой пост своей семье.

Сергей опубликовал в Instagram (siriy_ua) редкое фото с женой Екатериной и всеми четырьмя детьми — Дмитрием, Соломией, Стефанией и Марком.

Притула показал детей

"45. Прожито много, достигнуто немало. Было хорошее образование (школа, МАН, ТАНГ, УКУ), успешная карьера на телевидении, были децибелы аплодисментов, есть огромная команда фонда, которая, опираясь на поддержку миллионов людей со всего мира, делает колоссальную работу по поддержке Сил обороны и гражданского населения!" — написал именинник.

По словам Сергея, самое главное для него — это семья.

"Моя самая большая награда, мое утешение, мое вдохновение, моя любовь! Спасибо жене и детям за семейное тепло и за то, что поддерживают мою менталку. И спасибо всем добрым людям, чью поддержку я чувствую каждый день! Благодаря вам я не устаю и не опускаю руки", — написал Притула.

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Сергей Притула с семьей Фото: Instagram @siriy_ua

Сергей Притула: личная жизнь

Волонтер более десяти лет женат на Екатерине Сопельник — она юрист по образованию, родом из Донецка. Пара познакомилась в 2009 году, а поженилась в 2015-м.

Притула воспитывает уже четверых детей. Помимо 8-летней Соломии и 5-летней Стефании, его жена Екатерина родила 1 августа 2025 года сына Марка. Также шоумен принимает активное участие в воспитании старшего сына Дмитрия от Юлии Андрийчук.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Сергей Притула сообщил о важном событии в жизни своей семьи — крещении сына Марка.

Бывший телеведущий впервые публично высказался о возможной мобилизации его старшего сына, 17-летнего Дмитрия.

Кроме того, Фокус"более подробно писал о второй жене бывшего шоумена Екатерине.