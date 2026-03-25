Сергей Притула впервые заговорил о мобилизации старшего сына

Бывший телеведущий впервые публично высказался о возможной мобилизации его старшего сына, 17-летнего Дмитрия, который сейчас учится в университете на первом курсе.

Известный волонтер и общественный деятель Сергей Притула не исключает, что его сын может мобилизоваться в армию. Более того, эта тема уже стала предметом обсуждения в семейном кругу. Об этом он начал рассуждать в ходе интервью проекта "Со своими по существу" на канале "Суспільне Культура".

"Когда у него были каникулы, я брал его к себе на фонд. Он занимался прошивкой дронов. Это интересная работа для молодого парня, который уже понимает работать с паяльником, что и куда прошить. Его драйвило, что благодаря ему какой-то пилот будет в безопасности", — рассказал Притула.

По его словам, на сегодня их общение на эту тему лежит в плоскости того, что парень должен сначала получить образование. Сейчас он учится на первом курсе Киевского политехнического института.

"У него есть подобное желание (по развитию в военном направлении — Ред.)... Не вынимайте из меня заранее определенные вещи, пока они не случились. В нашей семье я единственный, кто поддерживает его выбор, но, как уж случится — это уже его выбор", — прокомментировал Сергей.

