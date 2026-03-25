Сергій Притула вперше заговорив про мобілізацію старшого сина

Колишній телеведучий вперше публічно висловився про можливу мобілізацію його старшого сина, 17-річного Дмитра, який наразі навчається в університеті на першому курсі.

Відомий волонтер та громадський діяч Сергій Притула не виключає, що його син може мобілізуватися до війська. Ба більше, ця тема вже стала предметом обговорення в сімейному колі. Про це він почав розмірковувати у ході інтерв’ю проєкту "Зі своїми по суті" на каналі "Суспільне Культура".

"Коли у нього були канікули, я брав його до себе на фонд. Він займався прошивкою дронів. Це цікава робота для молодого хлопця, який вже тямить працювати з паяльником, що і куди прошити. Його драйвило, що завдяки йому якийсь пілот буде у безпеці", — розповів Притула.

За його словами, станом на сьогодні їхнє спілкування на цю тему лежить у площині того, що хлопець має спершу здобути освіту. Наразі він навчається на першому курсі Київського політехнічного інституту.

"У нього є подібне бажання (щодо розвитку у військовому напрямі — Ред.)… Не виймайте з мене заздалегідь певні речі, поки вони не трапилися. В нашій родині я єдиний, хто підтримує його вибір, але, як вже трапиться — це вже його вибір", — прокоментував Сергій.

Сергій Притула висловився щодо критики людей, які в час війни відпочивають у Буковелі. За його словами, це добре впливає на економіку країни, бо туристи сплачують податки.

Зірка телебачення вперше за довгий час показав свою дружину Катерину та трьох старших дітей.

Крім того, волонтер став батьком учетверте на початку серпня 2025 року.