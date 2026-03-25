Сергій Притула вперше заговорив про мобілізацію старшого сина
Колишній телеведучий вперше публічно висловився про можливу мобілізацію його старшого сина, 17-річного Дмитра, який наразі навчається в університеті на першому курсі.
Відомий волонтер та громадський діяч Сергій Притула не виключає, що його син може мобілізуватися до війська. Ба більше, ця тема вже стала предметом обговорення в сімейному колі. Про це він почав розмірковувати у ході інтерв’ю проєкту "Зі своїми по суті" на каналі "Суспільне Культура".Важливо
"Коли у нього були канікули, я брав його до себе на фонд. Він займався прошивкою дронів. Це цікава робота для молодого хлопця, який вже тямить працювати з паяльником, що і куди прошити. Його драйвило, що завдяки йому якийсь пілот буде у безпеці", — розповів Притула.
За його словами, станом на сьогодні їхнє спілкування на цю тему лежить у площині того, що хлопець має спершу здобути освіту. Наразі він навчається на першому курсі Київського політехнічного інституту.
"У нього є подібне бажання (щодо розвитку у військовому напрямі — Ред.)… Не виймайте з мене заздалегідь певні речі, поки вони не трапилися. В нашій родині я єдиний, хто підтримує його вибір, але, як вже трапиться — це вже його вибір", — прокоментував Сергій.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
Крім того, волонтер став батьком учетверте на початку серпня 2025 року.