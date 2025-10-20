Притула вперше за довгий час показав дружину та трьох дітей (фото)
Український волонтер та зірка телебачення Сергій Притула вперше за довгий час показав свою дружину Катерину та трьох старших дітей. Вони відвідали виставку в Києві.
Сімейні фото біля експонатів громадський діяч виклав в своєму Instagram. Зокрема, Сергій Притула позував з дружиною Катериною біля пшеничного поля.
"Завітати на Ukraine WOW — це завжди хороша ідея! Діти в захваті. Дорослим теж зайде. Дуже крута ініціатива!!!" — зазначив багатодітний батько.
Крім цього, шоумен постав на камеру з трьома старшими дітьми: 17-річним Дмитром, а також з доньками, 8-річною Соломією та 4-річною Стефанією. Дівчатка позували на руках у тата та старшого братика.
Сергій Притула: особисте життя
Волонтер та телеведучий у минулому десять років одружений з Катериною Сопельник — вона юристка за освітою, родом із Донецька. Пара познайомилася у 2009 році, а одружилася у 2015-му.
Притула виховує чотирьох дітей. Окрім 8-річної Соломії та 4-річної Стефанії, його дружина Катерина народила 1 серпня сина Марка. Також шоумен бере активну участь у вихованні старшого сина Дмитра від Юлії Андрійчук.
