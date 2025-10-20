Притула впервые за долгое время показал жену и троих детей (фото)

Украинский волонтер и звезда телевидения Сергей Притула впервые за долгое время показал свою жену Екатерину и троих старших детей. Они посетили выставку в Киеве.

Семейные фото возле экспонатов общественный деятель выложил в своем Instagram. В частности, Сергей Притула позировал с женой Екатериной возле пшеничного поля.

"Посетить Ukraine WOW — это всегда хорошая идея! Дети в восторге. Взрослым тоже зайдет. Очень крутая инициатива!!!" — отметил многодетный отец.

Сергей Притула с женой Фото: Instagram @siriy_ua

Кроме этого, шоумен предстал на камеру с тремя старшими детьми: 17-летним Дмитрием, а также с дочерьми, 8-летней Соломией и 4-летней Стефанией. Девочки позировали на руках у папы и старшего братика.

Сергей Притула с детьми Фото: Instagram @siriy_ua

Сергей Притула: личная жизнь

Волонтер и телеведущий в прошлом десять лет женат на Екатерине Сопельник — она юрист по образованию, родом из Донецка. Пара познакомилась в 2009 году, а поженилась в 2015-м.

Притула воспитывает четверых детей. Кроме 8-летней Соломии и 4-летней Стефании, его жена Екатерина родила 1 августа сына Марка. Также шоумен принимает активное участие в воспитании старшего сына Дмитрия от Юлии Андрейчук.

