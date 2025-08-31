10 лет вместе: Сергей Притула поздравил жену с юбилейной годовщиной

Недавно Сергей Притула отметил десять лет совместной жизни со своей женой и вспомнил в своем посте в социальных сетях счастливые мгновения, и трудности, которые они пережили вместе.

Related video

По информации с его страницы в Facebook, Притула отметил, что за десять лет в их совместной жизни было и счастье, и трудности, а впереди остается надежда, как у любой украинской семьи. Он подчеркнул важность любви и взаимной поддержки, отметив также троих детей, которые стали результатом их совместной жизни. Ведущий добавил, что ценит семью, любит ее и стремится продолжать совместный путь вместе.

"Вместе в счастье, вместе в горе. Было достаточно и того, и другого. За спиной — гигабайты воспоминаний. Впереди — надежда, как и у каждой украинской семьи. Если любить, то со всей силы. +3 маленьких Притулят — замечательный задел за 10 лет совместного танца! Люблю. Ценю. И спасибо! Танцуем дальше!", — говорится в заметке Сергея Притулы.

Публикация Сергея Притулы в Facebook Фото: Скриншот

Екатерина Сопельник: что известно о жене Сергея Притулы: что известно о жене Сергея Притулы

Ранее Фокус писал, что Екатерина Сопельник стала второй женой Сергея Притулы летом 2015 года. В общем, пара познакомилась на "Новом канале", где Екатерина работала администратором и позже линейным продюсером шоу "Варьяты", которое вел Притула. Впоследствии, 28 августа 2015 года во Львове состоялась свадьба пары в узком кругу близких.

От первого брака Сергей имеет сына Дмитрия, а с Екатериной родились дочери Соломия (2017) и Стефания (2021) и сын Марко (2025). Отмечается, что Екатерина ранее работала финансовым директором "Варьяти шоу", а после закрытия проекта в 2021 году открыла собственный бизнес на западе Украины. Она также была линейным продюсером на проекте "Подъем".

Что касается биографии, жена Притулы родом из Донецка, училась на международную экономику в Донецком университете имени Стуса. В соцсетях активна преимущественно в Instagram, редко публикует семейные фото, в основном поздравления детей. Более того, на публичных мероприятиях она почти не появляется и не дает интервью. И все же из социальных сетей можно сделать вывод, что Екатерина любит путешествия. В частности, недавно она делилась фото из Италии, Чехии, Испании, Франции и Венгрии.

Напомним, что 1 августа в семье украинского шоумена и волонтера Сергея Притулы родился сын Марко. Мальчик стал вторым сыном телеведущего. О пополнении в семье стало известно 4 августа, когда Притула поделился фотографией малыша в соцсетях.

Также недавно Сергей Притула поделился снимком дочери Соломии по случаю ее дня рождения. Девочке исполнилось 8 лет, и семья организовала для нее домашнее празднование.