Родила троих детей: что известно о жене Сергея Притулы родом из Донецка (фото)

Украинский волонтер и шоумен Сергей Притула накануне сообщил, что в четвертый раз стал отцом. Сына Марка ему родила жена Екатерина, с которой они состоят в браке 10 лет.

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Фокус рассказывает, что известно о женщине, которая "подарила" ведущему троих детей. У пары подрастают дочери Соломия и Стефания. А теперь у них еще есть маленький братик Марко. Кроме того, волонтер воспитывает сына Дмитрия от первого брака.

Жена Притулы: что известно

Екатерина Сопельник (Притула) стала второй женой Сергея Притулы летом 2015 года. Они познакомились на работе на "Новом канале", где Екатерина работала администратором, а впоследствии — линейным продюсером шоу "Варьяты", которое вел Сергей.

Свадьба состоялась 28 августа 2015 года во Львове в узком кругу близких друзей. До того шоумен состоял в браке с Юлией Андрийчук, от которой имеет сына Дмитрия, который уже закончил школу.

Свадьба Сергея Притулы Фото: Facebook

Дети пары

В союзе с Екатериной у Сергея родились две дочери: Соломия (2017), Стефания (2021). В в августе 2025 года стало известно, что в семье произошло очередное пополнение: жена Притулы родила ему сына Марка.

Жена Притулы: чем занимается

Екатерина ранее работала финансовым директором в проекте "Варьяти шоу" (реалити-шоу, соучрежденное Сергеем Притулой). В 2021 году шоу прекратилось, и она организовала собственный бизнес на западе Украины. Также она была линейным продюсером на проекте "Подъем", где также работал Сергей.

Училась жена Притулы в Донецком университете имени Стуса, а именно осваивала международную экономику. Она сама родом из Донецка. Большинство постов в Facebook Екатерины, который она не ведет с 2020 года, касаются работы.

В Instagram женщина более активна, хотя также довольно редко выкладывает новые посты. В основном это поздравления детей с днем рождения.

Сергей Притула также довольно редко публикует семейный контент, оставляя личное подальше от публики. Одной из ярких публикаций стала фотография на ее 40-летие, где Екатерина позирует с дочками Соломией и Стефанией на Пейзажной аллее в Киеве, а Сергей трогательно ее поздравил.

"А о наших отношениях могу сказать одним предложением. Лучшее что могло случиться в моей жизни — случилось! Люблю!" — написал шоумен.

Жена Сергея Притулы с дочерьми Фото: Instagram @siriy_ua

Одна из страстей жены Притулы — путешествия. Она активно делилась кадрами из живописных уголков Италии, Чехии, Испании, Франции, Венгрии и тому подобное.

Впрочем, на публичных мероприятиях жена Сергея Притулы почти не появляется. Она никогда не дает интервью или комментарии.

Екатерина Притула Фото: Facebook

Семейная недвижимость

По данным реестров, семья за время брака стала обладательницей нескольких квартир в Киеве. В частности, в 2023 году было приобретено три квартиры в новостройке Fine Town за более чем 4 млн грн. По словам самого Притулы, средства были инвестированы при строительстве еще в 2020 году с целью обеспечения будущего детей.

Сергей Притула с женой Фото: Facebook

Рождение сына

Сама Екатерина уже прокомментировала рождение первого для нее сына.

"Смотрю на тебя и до сих пор не могу поверить в это счастье... Маленький мужчина, который уже успел перевернуть мой мир! Ты появился на свет громко, уверенно и с характером. Я уже поняла, кто в доме главный: можешь есть сколько хочешь, спишь, когда удобно и заставляешь меня плакать от счастья и любви", — написала она.

Сергей Притула с женой и детьми Фото: Facebook

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, Притула рассказал о распаде своего первого брака в 2013 году.