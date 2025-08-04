Родила троих детей: что известно о жене Сергея Притулы родом из Донецка (фото)
Украинский волонтер и шоумен Сергей Притула накануне сообщил, что в четвертый раз стал отцом. Сына Марка ему родила жена Екатерина, с которой они состоят в браке 10 лет.
Фокус рассказывает, что известно о женщине, которая "подарила" ведущему троих детей. У пары подрастают дочери Соломия и Стефания. А теперь у них еще есть маленький братик Марко. Кроме того, волонтер воспитывает сына Дмитрия от первого брака.
Жена Притулы: что известно
Екатерина Сопельник (Притула) стала второй женой Сергея Притулы летом 2015 года. Они познакомились на работе на "Новом канале", где Екатерина работала администратором, а впоследствии — линейным продюсером шоу "Варьяты", которое вел Сергей.
Свадьба состоялась 28 августа 2015 года во Львове в узком кругу близких друзей. До того шоумен состоял в браке с Юлией Андрийчук, от которой имеет сына Дмитрия, который уже закончил школу.
Дети пары
В союзе с Екатериной у Сергея родились две дочери: Соломия (2017), Стефания (2021). В в августе 2025 года стало известно, что в семье произошло очередное пополнение: жена Притулы родила ему сына Марка.
Жена Притулы: чем занимается
Екатерина ранее работала финансовым директором в проекте "Варьяти шоу" (реалити-шоу, соучрежденное Сергеем Притулой). В 2021 году шоу прекратилось, и она организовала собственный бизнес на западе Украины. Также она была линейным продюсером на проекте "Подъем", где также работал Сергей.
Училась жена Притулы в Донецком университете имени Стуса, а именно осваивала международную экономику. Она сама родом из Донецка. Большинство постов в Facebook Екатерины, который она не ведет с 2020 года, касаются работы.
В Instagram женщина более активна, хотя также довольно редко выкладывает новые посты. В основном это поздравления детей с днем рождения.
Сергей Притула также довольно редко публикует семейный контент, оставляя личное подальше от публики. Одной из ярких публикаций стала фотография на ее 40-летие, где Екатерина позирует с дочками Соломией и Стефанией на Пейзажной аллее в Киеве, а Сергей трогательно ее поздравил.
"А о наших отношениях могу сказать одним предложением. Лучшее что могло случиться в моей жизни — случилось! Люблю!" — написал шоумен.
Одна из страстей жены Притулы — путешествия. Она активно делилась кадрами из живописных уголков Италии, Чехии, Испании, Франции, Венгрии и тому подобное.
Впрочем, на публичных мероприятиях жена Сергея Притулы почти не появляется. Она никогда не дает интервью или комментарии.
Семейная недвижимость
По данным реестров, семья за время брака стала обладательницей нескольких квартир в Киеве. В частности, в 2023 году было приобретено три квартиры в новостройке Fine Town за более чем 4 млн грн. По словам самого Притулы, средства были инвестированы при строительстве еще в 2020 году с целью обеспечения будущего детей.
Рождение сына
Сама Екатерина уже прокомментировала рождение первого для нее сына.
"Смотрю на тебя и до сих пор не могу поверить в это счастье... Маленький мужчина, который уже успел перевернуть мой мир! Ты появился на свет громко, уверенно и с характером. Я уже поняла, кто в доме главный: можешь есть сколько хочешь, спишь, когда удобно и заставляешь меня плакать от счастья и любви", — написала она.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Сергей Притула показал свою маму в ее 70-летие.
- Старший сын волонтера Дмитрий окончил школу с отличием.
Кроме того, Притула рассказал о распаде своего первого брака в 2013 году.