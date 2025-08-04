Народила трьох дітей: що відомо про дружину Сергія Притули родом з Донецька (фото)
Український волонтер та шоумен Сергій Притула напередодні повідомив, що вчетверте став батьком. Сина Марка йому народила дружина Катерина, з якою вони перебувають у шлюбі 10 років.
Фокус розповідає, що відомо про жінку, яка "подарувала" ведучому трьох дітей. У пари підростають доньки Соломія та Стефанія. А тепер у них ще є маленький братик Марко. Крім того, волонтер виховує сина Дмитра від першого шлюбу.
Дружина Притули: що відомо
Катерина Сопельник (Притула) стала другою дружиною Сергія Притули влітку 2015 року. Вони познайомилися на роботі на "Новому каналі", де Катерина працювала адміністраторкою, а згодом — лінійним продюсером шоу "Варʼяти", яке вів Сергій.
Весілля відбулося 28 серпня 2015 року у Львові у вузькому колі близьких друзів. До того шоумен перебував у шлюбі з Юлією Андрійчук, від якої має сина Дмитра, який уже закінчив школу.
Діти пари
У союзі з Катериною в Сергія народилися дві донечки: Соломія (2017), Стефанія (2021). У в серпні 2025 року стало відомо, що в родині сталося чергове поповнення: дружина Притули народила йому сина Марка.
Дружина Притули: чим займається
Катерина раніше працювала фінансовою директоркою в проєкті "Вар’яті шоу" (реаліті-шоу, співзасноване Сергієм Притулою). У 2021 році шоу припинилося, і вона організувала власний бізнес на заході України. Також вона була лінійною продюсеркою на проєкті "Підйом", де також працював Сергій.
Навчалася дружина Притули в Донецькому університеті імені Стуса, а саме опановувала міжнародну економіку. Вона сама родом з Донецька. Більшість постів у Facebook Катерини, який вона не веде з 2020 року, стосуються роботи.
В Instagram жінка більш активна, хоча також доволі рідко викладає нові пости. Здебільшого це привітання дітей з днем народження.
Сергій Притула також доволі рідко публікує сімейний контент, залишаючи особисте подалі від публіки. Однією з яскравих публікацій стала фотографія на її 40‑річчя, де Катерина позує з доньками Соломією та Стефанією на Пейзажній алеї в Києві, а Сергій зворушливо її привітав.
"А про наші стосунки можу сказати одним реченням. Найкраще що могло трапитись у моєму житті — трапилось! Кохаю!" — написав шоумен.
Одна з пристрастей дружини Притули — подорожі. Вона активно ділилася кадрами з мальовничих куточків Італії, Чехії, Іспанії, Франції, Угорщини тощо.
Втім, на публічних заходах дружина Сергія Притули майже не зʼявляється. Вона ніколи не дає інтерв’ю чи коментарі.
Сімейна нерухомість
За даними реєстрів, родина за час шлюбу стала власницею декількох квартир у Києві. Зокрема, у 2023 році було придбано три квартири в новобудові Fine Town за понад 4 млн грн. За словами самого Притули, кошти були інвестовані під час будівництва ще у 2020 році з метою забезпечення майбутнього дітей.
Народження сина
Сама Катерина вже прокоментувала народження першого для неї сина.
"Дивлюсь на тебе і досі не можу повірити в це щастя… Маленький чоловік, який вже встиг перевернути мій світ! Ти зʼявився на світ голосно, впевнено й з характером. Я вже зрозуміла, хто в домі головний: можеш їсти скільки хочеш, спиш, коли зручно і змушуєш мене плакати від щастя і любові", — написала вона.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Сергій Притула показав свою маму в її 70-річчя.
- Старший син волонтера Дмитро закінчив школу з відзнакою.
Крім того, Притула розповів про розпад свого першого шлюбу у 2013 році.