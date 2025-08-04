Народила трьох дітей: що відомо про дружину Сергія Притули родом з Донецька (фото)

Український волонтер та шоумен Сергій Притула напередодні повідомив, що вчетверте став батьком. Сина Марка йому народила дружина Катерина, з якою вони перебувають у шлюбі 10 років.

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Фокус розповідає, що відомо про жінку, яка "подарувала" ведучому трьох дітей. У пари підростають доньки Соломія та Стефанія. А тепер у них ще є маленький братик Марко. Крім того, волонтер виховує сина Дмитра від першого шлюбу.

Дружина Притули: що відомо

Катерина Сопельник (Притула) стала другою дружиною Сергія Притули влітку 2015 року. Вони познайомилися на роботі на "Новому каналі", де Катерина працювала адміністраторкою, а згодом — лінійним продюсером шоу "Варʼяти", яке вів Сергій.

Весілля відбулося 28 серпня 2015 року у Львові у вузькому колі близьких друзів. До того шоумен перебував у шлюбі з Юлією Андрійчук, від якої має сина Дмитра, який уже закінчив школу.

Весілля Сергія Притули Фото: Facebook

Діти пари

У союзі з Катериною в Сергія народилися дві донечки: Соломія (2017), Стефанія (2021). У в серпні 2025 року стало відомо, що в родині сталося чергове поповнення: дружина Притули народила йому сина Марка.

Дружина Притули: чим займається

Катерина раніше працювала фінансовою директоркою в проєкті "Вар’яті шоу" (реаліті-шоу, співзасноване Сергієм Притулою). У 2021 році шоу припинилося, і вона організувала власний бізнес на заході України. Також вона була лінійною продюсеркою на проєкті "Підйом", де також працював Сергій.

Навчалася дружина Притули в Донецькому університеті імені Стуса, а саме опановувала міжнародну економіку. Вона сама родом з Донецька. Більшість постів у Facebook Катерини, який вона не веде з 2020 року, стосуються роботи.

В Instagram жінка більш активна, хоча також доволі рідко викладає нові пости. Здебільшого це привітання дітей з днем народження.

Сергій Притула також доволі рідко публікує сімейний контент, залишаючи особисте подалі від публіки. Однією з яскравих публікацій стала фотографія на її 40‑річчя, де Катерина позує з доньками Соломією та Стефанією на Пейзажній алеї в Києві, а Сергій зворушливо її привітав.

"А про наші стосунки можу сказати одним реченням. Найкраще що могло трапитись у моєму житті — трапилось! Кохаю!" — написав шоумен.

Дружина Сергія Притули з доньками Фото: Instagram @siriy_ua

Одна з пристрастей дружини Притули — подорожі. Вона активно ділилася кадрами з мальовничих куточків Італії, Чехії, Іспанії, Франції, Угорщини тощо.

Втім, на публічних заходах дружина Сергія Притули майже не зʼявляється. Вона ніколи не дає інтерв’ю чи коментарі.

Катерина Притула Фото: Facebook

Сімейна нерухомість

За даними реєстрів, родина за час шлюбу стала власницею декількох квартир у Києві. Зокрема, у 2023 році було придбано три квартири в новобудові Fine Town за понад 4 млн грн. За словами самого Притули, кошти були інвестовані під час будівництва ще у 2020 році з метою забезпечення майбутнього дітей.

Сергій Притула з дружиною Фото: Facebook

Народження сина

Сама Катерина вже прокоментувала народження першого для неї сина.

"Дивлюсь на тебе і досі не можу повірити в це щастя… Маленький чоловік, який вже встиг перевернути мій світ! Ти зʼявився на світ голосно, впевнено й з характером. Я вже зрозуміла, хто в домі головний: можеш їсти скільки хочеш, спиш, коли зручно і змушуєш мене плакати від щастя і любові", — написала вона.

Сергій Притула з дружиною та дітьми Фото: Facebook

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Крім того, Притула розповів про розпад свого першого шлюбу у 2013 році.