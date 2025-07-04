"Син зрадів": Притула розказав про розлучення з першою дружиною, яка народила йому дитину

Колишній телеведучий, волонтер та засновник благодійного фонду Сергій Притула розповів про розпад свого першого шлюбу в 2013 році. За його словами, вони зберегли цивілізовані стосунки заради виховання спільного сина — Дмитра.

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Притула поділився деталями розлучення з першою дружиною Юлією в інтерв'ю Славі Дьоміну. Тоді їхньому спільному синові було лише п'ять років.

"У мене в бекграунді є досвід розлучення. Ми на сьогодні з Юлею в адекваті. У нас є син, за якого ми переживаємо, про якого піклуємося. Так, у нас бували й бувають якісь суперечки, непорозуміння і тому подібне. Але це все нівелюється питанням Дмитра і все, що про нього", — розповів волонтер.

Притула поділився деталями розлучення Фото: YouTube

Врятувати стосунки не вийшло

Сергій зазначив, що рішення про розлучення вони прийняли, коли усвідомили, що врятувати стосунки не вийде.

"Була пройдена якась точка неповернення і стало зрозуміло, що це вже все. Тоді стояло питання, як вийти з цієї ситуації з найменшими втратами людяності одне до одного, особливо зважаючи на присутність сина", — пояснив громадський діяч.

Колишня дружина Притули з сином Дмитром Фото: Instagram

Реакція сина на розлучення

Найбільше вразила Притулу реакція сина через рік після розпаду сім’ї.

"Коли малому було десь п'ять, він сказав: "Добре, що ви з мамою розлучилися. Раніше ви постійно сварилися і робили мене нещасливим", — процитував Притула слова сина.

Нагадаємо, з 2015 року Сергій Притула одружений з Катериною Сопельник. Пара виховує двох доньок — Соломію та Стефанію.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Сергій Притула опублікував у соцмережах привітання для своєї мами з нагоди її 70-річчя.

Крім того, телеведучий показав свого єдиного сина Дмитра в його випускний. Юнак закінчив школу без жодної десятки, отримавши відзнаку.

Крім того, телеведучий переніс п'ять операцій на очах, після чого живе зі страхом, що може повністю втратити зір.