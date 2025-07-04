"Сын обрадовался": Притула рассказал о разводе с первой женой, которая родила ему ребенка

Бывший телеведущий, волонтер и основатель благотворительного фонда Сергей Притула рассказал о распаде своего первого брака в 2013 году. По его словам, они с Юлией сохранили цивилизованные отношения ради воспитания общего сына — Дмитрия.

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Притула поделился деталями развода с первой женой Юлией в интервью Славе Демину. Тогда их общему сыну было всего пять лет.

"У меня в бэкграунде есть опыт развода. Мы на сегодня с Юлей в адеквате. У нас есть сын, за которого мы переживаем, о котором заботимся. Да, у нас бывали и бывают какие-то споры, недоразумения и тому подобное. Но это все нивелируется вопросом Дмитрия и все, что о нем", — рассказал волонтер.

Притула поделился деталями развода Фото: YouTube

Спасти отношения не получилось

Сергей отметил, что решение о разводе они приняли, когда осознали, что спасти отношения не получится.

"Была пройдена какая-то точка невозврата и стало понятно, что это уже все. Тогда стоял вопрос, как выйти из этой ситуации с наименьшими потерями человечности друг к другу, особенно учитывая присутствие сына", — пояснил общественный деятель.

Бывшая жена Притулы с сыном Дмитрием Фото: Instagram

Реакция сына на развод

Больше всего поразила Притулу реакция сына через год после распада семьи.

"Когда малышу было где-то пять, он сказал: "Хорошо, что вы с мамой развелись. Раньше вы постоянно ссорились и делали меня несчастным", — процитировал Притула слова сына.

Напомним, с 2015 года Сергей Притула женат на Екатерине Сопельник. Пара воспитывает двух дочерей — Соломию и Стефанию.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Сергей Притула опубликовал в соцсетях поздравления для своей мамы по случаю ее 70-летия.

Кроме того, телеведущий показал своего единственного сына Дмитрия в его выпускной. Юноша окончил школу без единой десятки, получив знак отличия.

Кроме того, телеведущий перенес пять операций на глазах, после чего живет со страхом, что может полностью потерять зрение.