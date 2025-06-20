"Яблоко от яблони": Сергей Притула показал оценки своего 16-летнего сына (фото)

Украинский телеведущий и глава благотворительного фонда Сергей Притула показал своего единственного сына Дмитрия в его выпускной. Юноша окончил школу без единой десятки, получив отличие.

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Достижением своего ребенка Притула похвастался в Instagram, показав аттестат Дмитрия, у которого лишь отличные оценки.

"Десятку хоть одну видишь? Вопросы будут?" — спросил юноша у своего звездного папы, показывая аттестат.

Сергей Притула с сыном Дмитрием Фото: Instagram @siriy_ua

"11 лет пролетели как миг. Вот и выпускной. Учился хорошо. Закончил с отличием. Горжусь ужасно. Немного сердце грустью охватило, но пора привыкать к тому, что сын идет в самостоятельное плавание. В котором я желаю ему максимального успеха. Осталось пережить НМТ", — написал Сергей Притула.

Сергей Притула с сыном Дмитрием Фото: Instagram @siriy_ua

16-летний Дмитрий окончил частную школу "Гимназия А+" — общеобразовательная международная школа-лицей, кампус которой расположен в Днепровском районе на территории жилого комплекса "Комфорт Таун" города Киева.

"Яблоко от яблони недалеко падает! Горжусь!!!" — написал Притула в своем Х, показав кадры с выпускного сына.

Сергей Притула с сыном Дмитрием Фото: Instagram @siriy_ua

Сергей Притула: личная жизнь

Сергей Притула женат на Екатерине Сопельник — она юрист по образованию, родом из Донецка. Пара познакомилась в 2009 году, а поженились в 2015-м. Супруги не часто показывают свою частную жизнь на публику, но иногда волонтер делится семейными моментами в соцсетях.

У Притулы трое детей:

Дмитрий — сын Сергея от первого брака с Юлией Андрейчук.

— сын Сергея от первого брака с Юлией Андрейчук. Соломия — дочь от брака с Екатериной.

— дочь от брака с Екатериной. Стефания — самая младшая дочь, родилась в 2021 году.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кроме того, Сергей Притула перенес пять операций на глазах, после чего живет со страхом, что может полностью потерять зрение.