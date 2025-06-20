"Яблоко от яблони": Сергей Притула показал оценки своего 16-летнего сына (фото)
Украинский телеведущий и глава благотворительного фонда Сергей Притула показал своего единственного сына Дмитрия в его выпускной. Юноша окончил школу без единой десятки, получив отличие.
Достижением своего ребенка Притула похвастался в Instagram, показав аттестат Дмитрия, у которого лишь отличные оценки.
"Десятку хоть одну видишь? Вопросы будут?" — спросил юноша у своего звездного папы, показывая аттестат.
"11 лет пролетели как миг. Вот и выпускной. Учился хорошо. Закончил с отличием. Горжусь ужасно. Немного сердце грустью охватило, но пора привыкать к тому, что сын идет в самостоятельное плавание. В котором я желаю ему максимального успеха. Осталось пережить НМТ", — написал Сергей Притула.
16-летний Дмитрий окончил частную школу "Гимназия А+" — общеобразовательная международная школа-лицей, кампус которой расположен в Днепровском районе на территории жилого комплекса "Комфорт Таун" города Киева.
"Яблоко от яблони недалеко падает! Горжусь!!!" — написал Притула в своем Х, показав кадры с выпускного сына.
Сергей Притула: личная жизнь
Сергей Притула женат на Екатерине Сопельник — она юрист по образованию, родом из Донецка. Пара познакомилась в 2009 году, а поженились в 2015-м. Супруги не часто показывают свою частную жизнь на публику, но иногда волонтер делится семейными моментами в соцсетях.
У Притулы трое детей:
- Дмитрий — сын Сергея от первого брака с Юлией Андрейчук.
- Соломия — дочь от брака с Екатериной.
- Стефания — самая младшая дочь, родилась в 2021 году.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Сергей Притула опубликовал в соцсетях поздравление для своей мамы по случаю ее 70-летия.
- Притула поделился подробностями своей семейной жизни и финансовой деятельности во время войны.
Кроме того, Сергей Притула перенес пять операций на глазах, после чего живет со страхом, что может полностью потерять зрение.