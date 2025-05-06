Сергей Притула поздравил маму с юбилеем и показал фото, где ему 5 месяцев

Общественный деятель и бывший ведущий Нового канала Сергей Притула опубликовал в соцсетях теплое поздравление для своей мамы по случаю ее 70-летия. К сообщению он добавил архивное фото, сделанное в 1981 году, на котором изображены он, его брат и мама.

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Об этом стало известно со страницы Instagram Сергея Притулы.

По словам Сергея Притулы, этот кадр был сделан в ноябре 1981 года, когда его маме было 26 лет, ему — 5 месяцев, а его брату — 4 года.

Сергей Притула на руках у мамы, рядом сидит брат Фото: Сергей Притула/ Instagram

"Сегодня маме 70 лет. И благодарю Бога, что свой юбилей она встречает в добром здравии, принимая поздравления со всего мира, управляя своим стареньким "пыжиком" и радуясь уже за успехи внуков. Спасибо за жизнь, за лучшего в мире старшего брата и за наше воспитание! Тебе еще правнуков колыхать! Любим тебя, Ма! С днем рождения!" — написал Притула.

В заметке он поблагодарил маму за жизнь, за воспитание, поддержку и любовь, а также выразил надежду, что она еще увидит правнуков.

"Мама — это выученная с детства "В Вифлееме новость". Мама — это в два голоса на кухне про "отважного гаевого". Мама — это простить неблагодарным засранцам недовольство от того, что Дед Мороз принес под елку только карандаши. Мама — это стоять на морозе на базаре в Югославии или Польше, чтобы в следующий раз были не только карандаши", — написал Сергей Притула.

Напомним, Валерий Залужный показал архивное фото из молодости. За несколько часов фотография Валерия Залужного собрала более 30 тысяч лайков и около тысячи распространений.

Фокус также ранее писал, что украинская певица София Ротару обратилась к покойной маме в ее день рождения и опубликовала архивный снимок. На фото Александра Ивановна сидела в рубашке и платке за столом, на котором стоял букет пионов.