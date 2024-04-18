София Ротару трогательно обратилась к покойной матери (фото)
Александре Ивановне Ротарь исполнилось бы 104 года. Ее знаменитая дочь показала архивное фото матери.
Украинская певица София Ротару обратилась к покойной маме в ее день рождения. Архивный снимок артистка опубликовала в Instagram.
Александра Ивановна Ротарь скончалась 16 сентября 1997 года. А 17 апреля она отмечала день рождения, в честь чего ее знаменитая дочь обратилась к покойной.
"Помню, скучаю, люблю…" — написала София Ротару, показав черно-белое фото матери.
Александра Ивановна сидела в сорочке и платке за столом, на котором стоял букет пионов.
Мама украинской певицы родилась в 1920 году.
"Сегодня моей маме исполнилось бы 100 лет. Я скучаю по тебе... Светлая память", — писала Ротару в 2020 году.
В частности, 17 апреля 2024 года София Ротару также почтила память жертв, пострадавших в результате российского удара по Чернигову. Известно о 18 погибших и 77 пострадавших.
Ротару время от времени реагирует на массированные обстрелы украинских городов российскими войсками и поздравляет с государственными праздниками.
Свое 75-летие в августе 2022 года звезда сцены встретила в родном селе Маршинцы на Буковине. Однако, где она находится сейчас, точно неизвестно.
Напомним, София Ротару поздравила с днем рождения внука.
Также Фокус писал о судьбе виллы Софии Ротару в Крыму.