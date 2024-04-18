София Ротару трогательно обратилась к покойной матери (фото)

Александре Ивановне Ротарь исполнилось бы 104 года. Ее знаменитая дочь показала архивное фото матери.

Related video

Украинская певица София Ротару обратилась к покойной маме в ее день рождения. Архивный снимок артистка опубликовала в Instagram.

Александра Ивановна Ротарь скончалась 16 сентября 1997 года. А 17 апреля она отмечала день рождения, в честь чего ее знаменитая дочь обратилась к покойной.

"Помню, скучаю, люблю…" — написала София Ротару, показав черно-белое фото матери.

Александра Ивановна сидела в сорочке и платке за столом, на котором стоял букет пионов.

Мама Софии Ротару Фото: instagram sofiarotaru.official

Мама украинской певицы родилась в 1920 году.

"Сегодня моей маме исполнилось бы 100 лет. Я скучаю по тебе... Светлая память", — писала Ротару в 2020 году.

Мама Софии Ротару

В частности, 17 апреля 2024 года София Ротару также почтила память жертв, пострадавших в результате российского удара по Чернигову. Известно о 18 погибших и 77 пострадавших.

София Ротару отреагировала на обстрел россиянами Чернигова Фото: instagram sofiarotaru.official

Ротару время от времени реагирует на массированные обстрелы украинских городов российскими войсками и поздравляет с государственными праздниками.

Свое 75-летие в августе 2022 года звезда сцены встретила в родном селе Маршинцы на Буковине. Однако, где она находится сейчас, точно неизвестно.

София Ротару

Напомним, София Ротару поздравила с днем рождения внука.

Также Фокус писал о судьбе виллы Софии Ротару в Крыму.