Софія Ротару зворушливо звернулася до покійної матері (фото)

Олександрі Іванівні Ротарь виповнилося б 104 роки. З цього приводу її знаменита донька показала архівне фото матері.

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Українська співачка Софія Ротару звернулася до покійної мами в її день народження. Архівний знімок артистка опублікувала в Instagram.

Олександра Іванівна Ротарь померла 16 вересня 1997 року. А 17 квітня вона відзначала день народження, на честь чого її знаменита донька звернулася до покійної.

"Пам'ятаю, сумую, люблю…" — написала Софія Ротару, показавши чорно-біле фото матері.

Олександра Іванівна сиділа в сорочці та хустці за столом, на якому стояв букет півоній.

Мама Софії Ротару Фото: Instagram sofiarotaru.official

Мама української співачки народилася у 1920 році.

"Сьогодні моїй мамі виповнилося б 100 років. Я сумую за тобою … Світла пам'ять", — писала Ротару у 2020 році.

Мама Софії Ротару

Зокрема, 17 квітня 2024 року Софія Ротару також вшанувала памʼять жертв, які постраждали внаслідок російського удару по Чернігову. Відомо про 18 загиблих та 77 постраждалих.

Софія Ротару відреагувала на обстріл росіянами Чернігова Фото: Instagram sofiarotaru.official

Ротару час від часу реагує на масовані обстріли українських міст російськими військами та вітає з державними святами.

Своє 75-річчя в серпні 2022 зірка сцени зустріла в рідному селі Маршинці на Буковині. Проте, де наразі вона перебуває, точно невідомо.

Софія Ротару

Нагадаємо, Софія Ротару привітала з днем народження онука.

Також Фокус писав про долю вілли Софії Ротару в Криму.