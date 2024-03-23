Софія Ротару звернулася до онука-втікача: що про нього відомо (фото)

Анатолій Євдокименко в березні 2022 року намагався разом з батьком незаконно покинути територію України, проте тоді їх затримали прикордонники. Згодом юнак таки опинився в Європі.

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Українська естрадна співачка Софія Ротару привітала з 30-річчям онука Анатолія, який втік з України. Фото іменинника народна артистка опублікувала в Instagram.

23 березня 2024 Анатолій Євдокименко відзначає 30-й день народження, з чим зіркова бабуся привітала його в соцмережі.

Онук Софії Ротару Фото: Instagram sofiarotaru.official

Онука Народної артистки України також привітала його сестра Софія Євдокименко.

"З Днем народження! Дякую за постійну любов, турботу та підтримку. Пишаюся бути твоєю сестрою", — написала вона, додавши до фото пісню Анатолія, який будує музичну карʼєру під псевдонімом SHMN.

Онук Софії Ротару Фото: Скріншот

Сам Анатолій поділився світлиною, на якій дивиться на святковий торт, лаконічно підписавши кадр числом 30.

Анатолій Євдокименко Фото: Скріншот

Що відомо про онука Софії Ротару

Навесні 2022 року Анатолій разом з батьком намагався незаконно покинути територію України. Тоді його затримали прикордонники ще з декількома іншими чоловіками призовного віку. Це сталося на кордоні з Молдовою. Як повідомлялося, вони заплатили по 2 тисячі доларів громадянину Молдови, аби той на човнах переправив їх на інший бік. Втім, втеча не вдалася.

Влітку того ж року онук Софії Ротару опинився в Європі. Як він покинув Україну, досі не відомо.

"З початком війни я був змушений покинути країну, щоб розпочати нове життя. Уже понад шість місяців я живу життям справжнього кочівника, яке багато чому мене навчило і дало новий погляд на життя", — розповідав Євдокименко в грудні 2022 року.

За кордоном іменинник активно будує музичну карʼєру, дає інтервʼю, не згадуючи про Україну.

Анатолій Євдокименко

Позиція самої Софії Ротару

Знаменитість час від часу реагує на масовані обстріли українських міст російськими військами та вітає з державними святами. Втім, заяв із засудженням дій РФ співачка не робила.

Своє 75-річчя в серпні 2022 Народна артистка України зустріла в рідному селі Маршинці на Буковині. Проте, де наразі вона перебуває, точно невідомо. Про дітей та онуків зірка сцени також публічно не розповідає.

Софія Ротару

Нагадаємо, Алан Бадоєв прокоментував мовчання Софії Ротару.

Також Фокус писав про долю кримської вілли Софії Ротару.