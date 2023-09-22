Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Софія Ротару показала архівний знімок зі свого весілля (фото)

Софія Ротару та Анатолій Євдокименко, софія ротару чоловік, весілля софії ротару, фото з весілля, онуки ротару
Фото: Instagram sofiarotaru.official | Софія Ротару та Анатолій Євдокименко

Софія Ротару та Анатолій Євдокименко одружилися у 1968 році, проте у 2002 музикант пішов із життя.

Related video

76-річна українська співачка Софія Ротару опублікувала архівне фото зі свого весілля з Анатолієм Євдокименком. Чорно-білий знімок артистка показала своїм підписникам в Instagram.

Сьогодні, 22 вересня, Ротару зі своїм чоловіком святкувала би чергову річницю одруження, проте музикант пішов із життя у 2002 році. Вони одружилися у 1968 та виховали сина Руслана. На момент одруження зірці сцени був 21 рік.

Важливо
Софія Ротару показала, як наразі виглядає (фото)

У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Софія Ротару та Анатолій Євдокименко Fullscreen
Софія Ротару та Анатолій Євдокименко
Фото: Instagram sofiarotaru.official

Єдиний спадкоємець артистки та її покійного чоловіка подарував їй двох онуків — Анатолія та Софію.

Софія Ротару із сином Русланом

Після смерті Анатолія Євдокименка Софія Ротару не виходила заміж, часто звертаючись до покійного чоловіка у соцмережах із зізнаннями в коханні.

"Є вічне кохання", — писала вона на річницю їхнього одруження у 2020 році.

Софія Ротару та Анатолій Євдокименко

"Якби ти тільки знав, як я за тобою сумую.. Твої очі, почуття гумору і підтримка. Мій єдиний і неповторний. Люблю більше за життя!" — зверталася Ротару до Анатолія Євдокименка у 2018 році, коли вони святкували би 50-річчя свого шлюбу.

Софія Ротару та Анатолій Євдокименко

Нагадаємо, український репер Ярмак розкритикував Софію Ротару за виступ перед Рамзаном Кадировим у 2017 році.

Також Фокус писав про привітання від Софії Ротару з Днем державного прапора України 2023.