София Ротару показала архивный снимок со своей свадьбы (фото)

София Ротару и Анатолий Евдокименко поженились в 1968 году, однако в 2002 музыкант ушел из жизни.

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76-летняя украинская певица София Ротару опубликовала архивное фото со своей свадьбы с Анатолием Евдокименко. Черно-белый снимок артистка показала своим подписчикам в Instagram.

Сегодня, 22 сентября, Ротару со своим мужем праздновала бы очередную годовщину бракосочетания, однако музыкант ушел из жизни в 2002 году. Они поженились в 1968 и воспитали сына Руслана. На момент бракосочетания звезде сцены был 21 год.

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София Ротару показала, как сейчас выглядит (фото)

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София Ротару и Анатолий Евдокименко Фото: instagram sofiarotaru.official

Единственный наследник артистки и ее покойного мужа подарил ей двух внуков — Анатолия и Софию.

София Ротару с сыном Русланом

После смерти Анатолия Евдокименко София Ротару не выходила замуж, часто обращаясь к покойному мужу в соцсетях с признаниями в любви.

"Есть вечная любовь", — писала она на годовщину их бракосочетания в 2020 году.

София Ротару и Анатолий Евдокименко

"Если бы ты только знал, как я по тебе скучаю. Твои глаза, чувство юмора и поддержка. Мой единственный и неповторимый. Люблю больше жизни!" — обращалась Ротару к Анатолию Евдокименко в 2018 году, когда они праздновали бы 50-летие своего брака.

София Ротару и Анатолий Евдокименко

Напомним, украинский рэпер Ярмак раскритиковал Софию Ротару за выступление перед Рамзаном Кадыровым в 2017 году.

Также Фокус писал о поздравлении от Софии Ротару с Днем государственного флага Украины 2023.