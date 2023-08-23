София Ротару вышла на связь с поклонниками (фото)

Звезда сцены оставила лаконичное обращение к украинцам.

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76-летняя украинская певица София Ротару вышла на связь с фанатами в День Государственного флага Украины 2023. Обращение звезда сцены опубликовала в своем Instagram 23 августа.

Уроженка Буковины поделилась анимированным изображением с несколькими желто-голубыми флагами на фоне неба.

Как и большинство обращений Софии Ротару, это поздравление было лаконичным, однако в очередной раз подтверждает позицию артистки в российско-украинской войне.

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София Ротару поздравила украинцев с Днем Государственного флага Фото: Скріншот

28 февраля 2022 года украинская певица выступила против войны и призналась, что находится в Киеве.

Свое 75-летие в августе 2022 она встретила в родном селе Маршинцы на Буковине. Однако, где сейчас находится Ротару, точно неизвестно. Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказывала, что ее украинская коллега в безопасном месте.

София Ротару часто реагирует на масштабные обстрелы украинских городов, публикуя соответствующие обращения к подписчикам в Instagram.

Напомним, София Ротару объявила российскую певицу Ирину Аллегрову своим личным врагом.

Также Фокус писал об отказе Софии Ротару выступить на фестивале в Юрмале в поддержку Украины.