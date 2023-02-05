София Ротару объявила "путинистку" Аллегрову своим личным врагом, — росСМИ

Последней каплей, как утверждают журналисты, для Ротару стал визит Аллегровой к раненым оккупантам, которые проходят лечение после вторжения в Украину.

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Украинская певица София Ротару резко высказалась об Ирине Аллегровой, активно поддерживающей войну России против Украины. Дошло до того, что певица объявила российскую артистку личным врагом. Об этом пишет MK.RU.

Известно, что София Ротару дружила с "императрицей" долгие годы. Они встречались не только на концертах и фестивалях. Кроме того, у них фактически по соседству были куплены дома в Италии.

Однако совсем недавно Ротару резко отписалась от всех страниц Аллегровой.

"Она объявила Ирину своим личным врагом", — рассказал журналистам представитель шоу-бизнеса, знакомый с ситуацией. – Это все из-за "СВО" (как известно, так Россия называет войну, которую развязала против Украины).

Как отмечается, последней каплей стала поездка Аллегровой к раненым оккупантам, где она для них выступала.

София Ротару в последнее время не появлялась на публике, однако в своих соцсетях показывает все ужасы войны, которую развязала РФ и благодарит ВСУ за отбитые атаки врага.

Напомним, за время полномасштабной войны София Ротару сообщила о своем местонахождении только один раз. Затем, в свой день рождения, она приехала на свою малую родину – в село Маршинцы Черновицкой области Украины. Где сейчас находится 75-летняя артистка, точно неизвестно. Говорят, она проводит время на своей вилле в Италии.

Ротару категорически отказывается от концертов и выступлений. Певица считает, что сейчас не время веселиться.

Также Фокус писал, что София Ротару теряет очень большие деньги из-за войны.