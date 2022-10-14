София Ротару теряет большие деньги из-за войны

Артистка отказалась от выступлений в России и Украине.

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75-летняя украинская и советская певица София Ротару сейчас теряет большие деньги из-за войны в Украине. Об этом пишут РосСМИ.

Артистка отказалась от концертов как в Украине, так и России. Бывший концертный директор Ротару Сергей Лавров рассказал, что из-за своей аполитической позиции звезда сцены сейчас теряет большие деньги.

"Сейчас не время выступать, София Михайловна это понимает. Хотя заказов на нее предостаточно. Мне постоянно звонят люди, которые хотят ее видеть на своих мероприятиях. Интересуются, как и за сколько можно пригласить Софию Михайловну. Я, честно говоря, даже ей не звоню и ничего не предлагаю. Понимаю, что в такое непростое время она выходить на сцену не будет", – признался Лавров.

[ + – ] София Ротару с семьей Фото: instagram sofiarotaru.official

В частности, концертный директор добавил, что певица родом из Украины всегда проявляла свою принципиальность и не выходила на сцену, если сама того не захочет. Также мужчина назвал свою клиентку "аполитической личностью", ведь София Ротару с начала полномасштабного российского вторжения не делала резких заявлений. Лишь время от времени в своих соцсетях знаменитость публикует последствия обстрелов украинских городов.

[ + – ] София Ротару время от времени выставляет в соцсетях посты о войне Фото: Instagram

По некоторым подсчетам, в среднем певица берет 100 тысяч евро за выступление на частном мероприятии.

Напомним, София Ротару отпраздновала 75-летие в Украине.

Также Фокус писал о скандальном побеге из Украины внука Софии Ротару.