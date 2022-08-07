Софии Ротару – 75 лет. Певица находится в Украине и поддерживает воинов ВСУ

Софии Ротару — 75 лет. Певица вернулась в родное село Маршинцы, которое считает своим "местом силы". Она молится, чтобы все смогли отметить День Независимости Украины, и поддерживает семьи украинских военных.

В день своего рождения, 7 августа, певица София Ротару сделала не совсем праздничный пост на своей странице в Instagram.

Во-первых, она опубликовала фотографию на пороге дома в селе Маршинцы, Черновицкой области — там София Ротару родилась в 1947 году.

Во-вторых, в комментарии к фотографии София Ротару написала, что она приехала в "место силы".

В Маршинцах София Ротару родилась, пошла в школу и начала петь. Пейзажи родного села напомнает певице о том, что нужно не терять чувство причастности к своей земле и ощущать связь с людьми, которые тебя растили и помогали во всех начинаниях.

София Ротару написала, что 7 августа у нее есть два повода, чтобы обратиться к своим поклонникам. Это, конечно же, ее 75-летний юбилей, а также гуманитарная инициатива под названием "БОН бокс", которую Ротару поддерживает с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Певица написала, что проект "БОН бокс" помогает женам и детям украинских военных, которые ушли на фронт, а также занимается поддержкой семей, которые потеряли на войне мужей, отцов, сыновей.

Ротару попросила читателей своего Instagram присоединиться к поддержке семей защитников Украины, отметив, что ей очень сложно просить о помощи, так как она не привыкла помогать публично.

[ + – ] София Ротару в желто-синем патриотическом наряде в свой день рождения 7 августа

"В день, когда вы меня поздравляете и поддерживаете, я обращаюсь к вам с просьбой помочь тем, кто действительно нуждается в помощи", — написала Ротару.

Певица призвала вместе творить добро, независимо от того, где находятся ее подписчики и на каком языке они говорят. Также Ротару сообщила, что вместо того, чтобы отмечать день рождения, она молится, чтобы все смогли отметить День Независимости Украины. Певица выразила желание, чтобы поскорее вместо воздушных тревог в каждом городе Украины звучали "песни о Любви и Мире".

Фокус уже писал о том, что с самого начала полномасштабного вторжения России в нашу страну, София Ротару публично не высказывалась о войне. И только в конце июня, после ракетных ударов по торговому центру в Кременчуге, Ротару опубликовала в Instagram траурную свечу.

Уже в июле, после попадания российских ракет по центру в Винницы, София Ротару также отреагировала на это событие в своем аккаунте в Instagram. Свою реакцию на происходящее также опубликовала внучка певицы София Евдокименко, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что внук Софии Ротару Анатолий Евдокименко после скандала с бегством из Украины засветился в Париже.